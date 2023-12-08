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В Финляндии пограничники задержали гражданина РФ Воислава Тордена

Ilta-Sanomat: россиянин Торден задержан пограничниками в Финляндии
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Фото: vk.com/dshrg_rusich
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В Финляндии пограничная служба задержала россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) после освобождения из тюрьмы города Вантаа. Об этом 8 декабря сообщает газета Ilta-Sanomat.

«Пограничник забрал Тордена прямо из тюрьмы и отвел его в машину», — сообщают журналисты.

Ранее в этот день Украина попросила передать Тордена ей, так как в этой стране его обвиняют в участии в боевых действиях против государства.

Как отмечает газета, Тордена, вероятно, выдворят из страны. Несколько часов назад его освободили из финской тюрьмы, однако Верховный суд Финляндии постановил, что Торден не может быть экстрадирован. Судья посчитал, что на Украине Торден может оказаться в тюрьме, что будет нарушением гуманного обращения, которого требует Европейская конвенция по правам человека. Однако поскольку экстрадиция мужчины невозможна, суд постановил освободить его из-под стражи.

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До этого, 25 августа, СМИ сообщали, что полиция в Финляндии задержала гражданина РФ, который является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Отмечалось, что финские правоохранители заподозрили 36-летнего мужчину в участии в деятельности террористической группировки.

На следующий день в посольстве России в Финляндии заявили, что Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства Финляндии. Как рассказали в дипмиссии, задержание было произведено 20 июля при попытке россиянина вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа.

Группа «Русич» принимала участие в конфликте на Украине на стороне Донецкой и Луганской народный республик (ДНР, ЛНР) в 2014–2015 годах. Она также принимает участие в специальной военной операции (СВО) с 24 февраля 2022 года.

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