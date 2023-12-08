Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена

Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), если нет иных оснований для его задержания. Об этом 8 декабря сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Согласно постановлению Верховного суда, больше нет условий для содержания Тордена под стражей для обеспечения возможной экстрадиции. ККО (Верховный суд, — Ред.) предписывает немедленно освободить Тордена, если нет какой-либо другой причины для его задержания», — говорится в публикации.

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