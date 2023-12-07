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Путин: европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для компаний

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Юрисдикции стран Европы перестали быть безопасными «тихими гаванями» для бизнеса, теперь они работают по принципу «свой — чужой». Об этом в четверг, 7 декабря, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

Российский лидер объяснил, что западные страны своими усилиями перечеркнули постулаты, казавшиеся ранее фундаментальными, такие как право собственности. В связи с этим европейские юрисдикции перестали быть безопасными «тихими гаванями», добавил он.

«Теперь здесь работает принцип «свой — чужой», как в военных самолетах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии», — указал Путин.

По мнению президента, санкционные ограничения разрушают систему торговых, финансовых и хозяйственных отношений, которые выстраивали десятилетиями, «прежде всего самим Западом».

Кроме того, финансовая инфраструктура, основанная на преобладании доллара и евро, а также доминировании западных банков и системы SWIFT, оказалась дискредитированной, подчеркнул российский лидер. Путин акцентировал, что на данный момент ее место занимает система расчетов в национальных валютах, такой процесс будет только набирать силу.

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В этот же день президент России обратил внимание, что граждане РФ и российский бизнес практически не заметили перехода на национальную платежную систему. Он подчеркнул, что Запад с помощью запрета использовать международные системы Visa и Mastercard хотел заставить страдать россиян, однако они перешли на национальную платежную систему. По словам главы государства, российский бизнес в период санкций также проявил себя в высшей степени ответственно.

27 ноября Путин рассказал, что модель глобализации, сформированная западными государствами исходя из их собственных интересов, изжила себя и находится в глубоком кризисе. Глава государства указал, что попытки некоторых стран любыми способами сохранить свое влияние спровоцировали обострение ситуаций на Ближнем Востоке и на Украине.

До этого, 5 октября, российский президент заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По его словам, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно.

При этом он указал, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По словам Путина, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.

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