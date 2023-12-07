Экономист рассказал об эффективности налога на сверхприбыль компаний

Мера по введению налога на сверхприбыль оказалась достаточно эффективной, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 7 декабря, уточнив, что сбор средств показал хороший результат.

«Учитывая, что многие компании вносили эти платежи заранее и получали некий дисконт по соответствующим платежам, сумма сборов очень неплохая. Это показывает, что российский бизнес, во-первых, чувствует поддержку государства, во-вторых, чувствует, что российская экономика начала действительно развиваться и у бизнеса есть деньги на выплату подобных налогов», — отметил эксперт.

В то же время, экономист обратил внимание на то, что у бизнеса есть уверенность, что подобные сборы не превратятся в сборы постоянные.

«Как мне показалось, уплата налогов на сверхприбыль прошла достаточно успешно. Сбор 300 млрд рублей дополнительно войдет в расходы, в российский бюджет, учитывая, что расходы на 2024 год растут, и надо их откуда-то финансировать. Соответственно, этот инструмент поможет уменьшить дисбаланс по расходам и доходам российского бюджета», — объяснил он.

По его словам, практика подобного сбора показала, что российская экономика работает в нормальном режиме и что в экстренных случаях, когда государству нужны деньги на дополнительные расходы, на обеспечение дополнительных обязательств, оно может всегда рассчитывать на определенные сборы с бизнеса.

В то же время, экономист подчеркнул, что эти сборы не стали критичными для российских компаний. Он оценил их как достаточно умеренные.

«Как мне кажется, государство получило то количество денег, которое было необходимо, но это не сверхбольшое количество денег для российского бюджета и не сверхбольшое количество денег для российского бизнеса, но как инструмент некой такой балансировки расходов и доходов вполне уместный, вполне работоспособный. И это говорит о том, что уверенность в состоянии российской экономики со стороны экономических субъектов очень высокая», — заключил Чирков.

Накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил «Известиям», что власти собрали на 5 млрд рублей больше по налогу на сверхприбыль, чем планировали, — 305 млрд. Хотя срок уплаты еще не подошел к концу — компании могут сделать взнос до 28 января. Силуанов заявил, что «мера и ожидания от этой меры сработали».

Закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний (windfall tax) был принят 21 июля. Windfall tax установили как разовый налог для крупного бизнеса, чья средняя прибыль за два предыдущих года оказалась больше 1 млрд рублей. Ставка сбора установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли компании за 2021–2022 годы над показателем 2018–2019 годов. Если организация заплатила до 30 ноября 2023-го, она получала «скидку» — ставка была 5%, а не 10%. При этом от такого сбора освобождены малые и средние предприятия, компании нефтегазового сектора и угольной промышленности, а также плательщики единого сельскохозяйственного налога.