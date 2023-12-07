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Путин заявил об ожидаемом росте ВВП России до конца года в 3,5%

Путин: ВВП России вырос на 3,2%, до конца года 2023 года рост составит 3,5%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин заявил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России на сегодняшний день вырос на 3,2%, при этом до конца года рост ожидается на уровне 3,5%. Об этом он заявил 7 декабря на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«Так, за 10 месяцев текущего года валовый внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае, мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза (ЕС). При этом в структуре экономического роста РФ всё большую долю занимают базовые несырьевые отрасли, в числе которых транспорт, логистика, строительство и связь. Так, во II квартале 2023 года на их долю пришлось 54% роста экономика, еще 44% заняли обеспечивающие отрасли, и только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых.

Российский лидер подчеркнул, что одним из первых решений Запада в 2022 году было отключение российских банков от платежных систем Visa и MasterCard с расчетом на то, что это обрушит платежи и парализует банковский сектор страны.

«Однако что получилось на практике — граждане и бизнес практически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается, тем более мы перестали платить комиссионные западным компаниям», — отметил Путин.

Успешное выздоровление: экономика России восстановилась до уровня 2022 года
Запад признал бесполезность антироссийских санкций

Ранее, 5 декабря, немецкое издание Der Spiegel написало, что Россия демонстрирует продолжительный экономический рост, преодолевая оказываемое давление стран Запада. Помимо этого, журнал также подчеркнул, что, учитывая продолжающееся санкционное давление стран Запада, России удалось закрепить за собой статус «глобальной державы».

26 ноября депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт заявил, что антироссийские санкции оказались малоэффективными и создали проблемы для немецкой экономики.

До этого, 16 ноября, издание Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

За день до этого Еврокомиссия (ЕК) резко улучшила свой прогноз динамики роста экономики России в 2023 году. По ее данным, реальный ВВП страны в этом году вырастет на 2%, хотя ранее в Европе прогнозировали его падение. Эксперты Еврокомиссии подчеркнули, что правительство РФ доказало свою способность бороться с дефицитом доходов за счет ряда налогов, а рост цен на нефть увеличит налоговые поступления в казну, что поможет сократить дефицит бюджета до 2% ВВП.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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