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Пассажирка севшего в поле Airbus A320 прокомментировала ситуацию с пилотами

Пассажирка севшего в поле Airbus: увольнять пилотов несправедливо, они герои
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажирка самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в поле в Новосибирской области, назвала несправедливым предложение командиру воздушного судна Сергею Белову и его второму пилоту Эдуарду Семенову уволиться по собственному желанию. Об этом 7 декабря она заявила «Известиям».

Накануне родственники пилотов сообщили «Известиям», что на прошлой неделе командир эскадрильи от имени руководства компании попросил Белова и Семенова уволиться по собственному желанию без объяснения причин.

«По поводу увольнения пилотов Эдуарда Семенова и Сергея Белова, я думаю, что это крайне несправедливо, так как они не виноваты, что вытекла тормозная жидкость, что самолет летел в неисправном состоянии», — рассказала пассажирка.

По ее мнению, Семенов и Белов сделали всё возможное, чтобы спасти людей. При этом остается неизвестным, как бы повели себя другие пилоты в экстренной ситуации, добавила женщина.

«До экстренной посадки и после [нее], я считаю, они вели себя профессионально. Они совершали все действия из того, чтобы получить хороший результат. Для меня они герои», — резюмировала пассажирка.

6 декабря жена Семенова Анна обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не наказывать ее супруга. По словам женщины, пилоты совершили невозможное, они смогли спасти всех пассажиров, экипаж и само воздушное судно.

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Инцидент произошел утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, следовавшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку в поле.

На борту лайнера находились более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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