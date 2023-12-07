Утильные истории: севший в пшеничном поле самолет разберут на запчасти

Совершивший аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти и спишут в утиль, узнали «Известия». Близкие к авиавластям источники сообщили, что восстанавливать борт не будут . В авиакомпании говорят, что дальнейшая судьба воздушного судна пока окончательно не решена. При этом вариант взлета лайнера с поля исключен , рассказал гендиректор перевозчика Сергей Скуратов. Судьба пилотов также остается туманной: их попросили уволиться по собственному желанию, в ответ жена одного из них направила обращение президенту РФ.

Взлет невозможен

Самолет «Уральских авиалиний», 19-летний Airbus A320, совершивший аварийную посадку 12 сентября в пшеничном поле из-за нехватки топлива, восстанавливать не будут — его разберут на запчасти и спишут в утиль . Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к авиавластям. Борт выполнял рейс из Сочи в Омск со 161 пассажиром на борту.

Это связано с тем, что ни одна из российских организаций не станет брать на себя ответственность за возвращение самолета в эксплуатацию без проведения необходимых работ по исследованию прочности конструкции воздушного судна , пояснил один из собеседников. Он добавил, что такие испытания до сих пор никто не проводил .

Компетенций российских специалистов, которые освоили в рамках D-Check (самая сложная форма техобслуживания) практически полную разборку и последующую сборку самолетов семейства Airbus A320, было бы достаточно для того, чтобы выполнить все процедуры корректно , считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. При этом едва ли кто-то возьмет на себя ответственность за результаты таких работ , поэтому вероятно, что самолет ожидает судьба, схожая с «кукурузным» лайнером (аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в 2019 году. — «Известия»), полагает эксперт. Его также разобрали на запчасти и убрали с поля.

Разборка и вывоз частей самолета Airbus A321 с места аварийной посадки на кукурузное поле, произошедшей в августе 2019 года Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В пресс-службе Росавиации сообщили, что специалисты агентства еще не проводили оценку перспектив восстановления летной годности севшего в поле самолета, так как расследование инцидента еще продолжается .

Как рассказал «Известиям» генеральный директор и владелец авиакомпании Сергей Скуратов, самолет не сможет взлететь с пшеничного поля. Для выполнения взлета требуется построить взлетную полосу, а это экономически нецелесообразно , отметил он.

— Там очень трудоемкое строительство взлетной полосы — это очень дорого. Экономически нецелесообразно. Ну и потом, самолет застрахован , — пояснил он.

То, что выполнение взлета непосредственно с пшеничного поля невозможно, отметил и авиаинженер в одной из авиакомпаний . По его словам, гражданские самолеты рассчитаны на бетонные полосы, в мягком грунте им не хватит тяги преодолеть сопротивление колеи, и они могут сесть на хвост при запуске взлетного режима. Также остается открытым вопрос целостности шасси после аварийной посадки самолета, так как в колее повышается нагрузка на носовую стойку и силовые элементы в зонах крепления шасси, указал инженер. По его словам, необходимо продумать и защиту двигателя от попадания грунта.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Новосибирской области, осенью 2023 года Фото: РИА Новости/Владимир Николаев

В пресс-службе «Уральских авиалиний» уточнили, что окончательное решение о дальнейшей судьбе Airbus A320 всё еще не принято . Там добавили, что перевозчик находится в переговорном процессе со страховой компанией . Это связано с тем, что комиссия еще не закончила работать, пояснил «Известиям» Сергей Скуратов, подчеркнув, что все решения по самолету будут приняты «в два дня» после завершения расследования .

Страховщик этого лайнера — «АльфаСтрахование», подтвердил «Известиям» замглавы этой компании по авиационному и космическому страхованию Илья Кабачник. По его словам, сразу после аварийной посадки поступила информация, что борт подлежит восстановлению .

— Событие было квалифицировано как серьезный авиационный инцидент. Это само по себе означает, что конструкция самолета не получила серьезных повреждений . Расследование инцидента было возобновлено, но не переквалифицировано в авиапроисшествие. Поэтому мы исходим из того, что технически восстановление самолета, безусловно, возможно . По крайней мере нам все так говорят, в том числе в авиакомпании, — указал топ-менеджер.

Фото: РИА Новости

По его словам, сейчас в страховой компании занимаются выяснением стоимости и экономической целесообразности восстановления самолета вместе с перевозчиком и другими заинтересованными сторонами . При этом Илья Кабачник не исключил, что починка конкретно этого самолета (путем его ремонта на месте с эвакуацией или разборки-сборки) может оказаться в нынешних условиях слишком дорогой.

Человеческий фактор

Судьба пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском, также до конца не решена. Как рассказали «Известиям» их родственники, командиру воздушного судна и второму пилоту Сергею Белову и Эдуарду Семенову, предложили уволиться по собственному желанию без объяснения причин .

По информации одного из собеседников редакции, с таким предложением к пилотам обратился на прошлой неделе командир эскадрильи от имени руководства перевозчика . При этом ни Сергей Белов, ни Эдуард Семенов не стали подписывать такие бумаги , уточнил источник.

Командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов (крайние справа) Фото: соцсети

В «Уральских авиалиниях» отказались это комментировать. В Росавиации «Известиям» сказали, что не вмешиваются в трудовые отношения авиапредприятий с их работниками .

Президент профсоюза летного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук сообщил «Известиям», что примет меры, как только получит информацию от председателя первичной организации, к которому пилоты как члены профсоюза должны обратиться.

— Как только поступит информация об угрозе увольнения пилотов, то будем заниматься. Профсоюз защитит своих членов , — добавил он.

На поступившую от авиакомпании просьбу уволиться уже отреагировала жена Эдуарда Семенова Анна. Она написала обращение президенту РФ Владимиру Путину (есть в распоряжении «Известий»).

В нем мать троих несовершеннолетних детей напомнила, что из-за отказа гидросистемы пилоты самолета приняли решение лететь на запасной аэропорт в Новосибирске, где находится ремонтная база авиакомпании, однако при прохождении половины пути стало понятно, что топлива не хватит, поэтому командир и второй пилот посадили воздушное судно в пшеничном поле.

« При расчете топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки. Но поскольку шасси они убрали вручную, естественно, как командир, так и второй пилот были уверены, что шасси убраны, и не делали поправку на выпущенные шасси . В итоге экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие сажают на полосу», — заявила жена пилота.

В своем обращении Анна называет обоих пилотов героями, совершившими невозможное. По ее мнению, увольнять тех, кто «смог спасти всех пассажиров, экипаж и самолет», несправедливо. Вместо этого пилотов следует, напротив, наградить .

В своем письме она также предположила, что «самолет не пострадал и, вероятно, вернется к работе».