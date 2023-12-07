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Утильные истории: севший в пшеничном поле самолет разберут на запчасти

Какая судьба ждет лайнер «Уральских авиалиний» и посадивших его пилотов
Фото: РИА Новости/Владимир Николаев
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Совершивший аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти и спишут в утиль, узнали «Известия». Близкие к авиавластям источники сообщили, что восстанавливать борт не будут. В авиакомпании говорят, что дальнейшая судьба воздушного судна пока окончательно не решена. При этом вариант взлета лайнера с поля исключен, рассказал гендиректор перевозчика Сергей Скуратов. Судьба пилотов также остается туманной: их попросили уволиться по собственному желанию, в ответ жена одного из них направила обращение президенту РФ.

Взлет невозможен

Самолет «Уральских авиалиний», 19-летний Airbus A320, совершивший аварийную посадку 12 сентября в пшеничном поле из-за нехватки топлива, восстанавливать не будут — его разберут на запчасти и спишут в утиль. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к авиавластям. Борт выполнял рейс из Сочи в Омск со 161 пассажиром на борту.

Это связано с тем, что ни одна из российских организаций не станет брать на себя ответственность за возвращение самолета в эксплуатацию без проведения необходимых работ по исследованию прочности конструкции воздушного судна, пояснил один из собеседников. Он добавил, что такие испытания до сих пор никто не проводил.

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Компетенций российских специалистов, которые освоили в рамках D-Check (самая сложная форма техобслуживания) практически полную разборку и последующую сборку самолетов семейства Airbus A320, было бы достаточно для того, чтобы выполнить все процедуры корректно, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. При этом едва ли кто-то возьмет на себя ответственность за результаты таких работ, поэтому вероятно, что самолет ожидает судьба, схожая с «кукурузным» лайнером (аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в 2019 году. — «Известия»), полагает эксперт. Его также разобрали на запчасти и убрали с поля.

Подготовка к вывозу самолета Airbus A321 с места ЧП в кукурузном поле, произошедшего в августе 2019 года

Разборка и вывоз частей самолета Airbus A321 с места аварийной посадки на кукурузное поле, произошедшей в августе 2019 года

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В пресс-службе Росавиации сообщили, что специалисты агентства еще не проводили оценку перспектив восстановления летной годности севшего в поле самолета, так как расследование инцидента еще продолжается.

Как рассказал «Известиям» генеральный директор и владелец авиакомпании Сергей Скуратов, самолет не сможет взлететь с пшеничного поля. Для выполнения взлета требуется построить взлетную полосу, а это экономически нецелесообразно, отметил он.

Там очень трудоемкое строительство взлетной полосы — это очень дорого. Экономически нецелесообразно. Ну и потом, самолет застрахован, — пояснил он.

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То, что выполнение взлета непосредственно с пшеничного поля невозможно, отметил и авиаинженер в одной из авиакомпаний. По его словам, гражданские самолеты рассчитаны на бетонные полосы, в мягком грунте им не хватит тяги преодолеть сопротивление колеи, и они могут сесть на хвост при запуске взлетного режима. Также остается открытым вопрос целостности шасси после аварийной посадки самолета, так как в колее повышается нагрузка на носовую стойку и силовые элементы в зонах крепления шасси, указал инженер. По его словам, необходимо продумать и защиту двигателя от попадания грунта.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Новосибирской области, осенью 2023 года

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Новосибирской области, осенью 2023 года

Фото: РИА Новости/Владимир Николаев

В пресс-службе «Уральских авиалиний» уточнили, что окончательное решение о дальнейшей судьбе Airbus A320 всё еще не принято. Там добавили, что перевозчик находится в переговорном процессе со страховой компанией. Это связано с тем, что комиссия еще не закончила работать, пояснил «Известиям» Сергей Скуратов, подчеркнув, что все решения по самолету будут приняты «в два дня» после завершения расследования.

Страховщик этого лайнера — «АльфаСтрахование», подтвердил «Известиям» замглавы этой компании по авиационному и космическому страхованию Илья Кабачник. По его словам, сразу после аварийной посадки поступила информация, что борт подлежит восстановлению.

Событие было квалифицировано как серьезный авиационный инцидент. Это само по себе означает, что конструкция самолета не получила серьезных повреждений. Расследование инцидента было возобновлено, но не переквалифицировано в авиапроисшествие. Поэтому мы исходим из того, что технически восстановление самолета, безусловно, возможно. По крайней мере нам все так говорят, в том числе в авиакомпании, — указал топ-менеджер.

севший в поле самолет
Фото: РИА Новости

По его словам, сейчас в страховой компании занимаются выяснением стоимости и экономической целесообразности восстановления самолета вместе с перевозчиком и другими заинтересованными сторонами. При этом Илья Кабачник не исключил, что починка конкретно этого самолета (путем его ремонта на месте с эвакуацией или разборки-сборки) может оказаться в нынешних условиях слишком дорогой.

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Человеческий фактор

Судьба пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском, также до конца не решена. Как рассказали «Известиям» их родственники, командиру воздушного судна и второму пилоту Сергею Белову и Эдуарду Семенову, предложили уволиться по собственному желанию без объяснения причин.

По информации одного из собеседников редакции, с таким предложением к пилотам обратился на прошлой неделе командир эскадрильи от имени руководства перевозчика. При этом ни Сергей Белов, ни Эдуард Семенов не стали подписывать такие бумаги, уточнил источник.

Командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов крайние справа

Командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов (крайние справа)

Фото: соцсети

В «Уральских авиалиниях» отказались это комментировать. В Росавиации «Известиям» сказали, что не вмешиваются в трудовые отношения авиапредприятий с их работниками.

Президент профсоюза летного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук сообщил «Известиям», что примет меры, как только получит информацию от председателя первичной организации, к которому пилоты как члены профсоюза должны обратиться.

Как только поступит информация об угрозе увольнения пилотов, то будем заниматься. Профсоюз защитит своих членов, — добавил он.

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На поступившую от авиакомпании просьбу уволиться уже отреагировала жена Эдуарда Семенова Анна. Она написала обращение президенту РФ Владимиру Путину (есть в распоряжении «Известий»).

В нем мать троих несовершеннолетних детей напомнила, что из-за отказа гидросистемы пилоты самолета приняли решение лететь на запасной аэропорт в Новосибирске, где находится ремонтная база авиакомпании, однако при прохождении половины пути стало понятно, что топлива не хватит, поэтому командир и второй пилот посадили воздушное судно в пшеничном поле.

«При расчете топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки. Но поскольку шасси они убрали вручную, естественно, как командир, так и второй пилот были уверены, что шасси убраны, и не делали поправку на выпущенные шасси. В итоге экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие сажают на полосу», — заявила жена пилота.

В своем обращении Анна называет обоих пилотов героями, совершившими невозможное. По ее мнению, увольнять тех, кто «смог спасти всех пассажиров, экипаж и самолет», несправедливо. Вместо этого пилотов следует, напротив, наградить.

В своем письме она также предположила, что «самолет не пострадал и, вероятно, вернется к работе».

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