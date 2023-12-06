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Посадившим самолет в поле пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться

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Фото: РИА Новости
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Командиру воздушного судна и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, благополучно посадившим 12 сентября самолет в пшеничное поле под Новосибирском со 161 пассажиром на борту, предложили уволиться по собственному желанию. Об этом в среду, 6 декабря, «Известиям» рассказали родственники пилотов.

На прошлой неделе командир эскадрильи от имени руководства компании попросил обоих пилотов уволиться по собственному желанию без объяснения причин, рассказал один из собеседников «Известий». По его словам, ни Сергей Белов, ни Эдуард Семенов не стали подписывать заявления об увольнении по собственному желанию.

«Известия» направили запрос в «Уральские авиалинии».

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Инцидент произошел утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, следовавшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку в поле.

На борту лайнера находились более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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