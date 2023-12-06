Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину

Анна, жена второго пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, посадившего 12 сентября самолет в пшеничное поле под Новосибирском со 161 пассажиром на борту, попросила президента РФ Владимира Путина не наказывать супруга. Ее обращение появилось в распоряжении у «Известий» в среду, 6 декабря.

Анна напомнила, что из-за отказа гидросистемы экипаж самолета принял решение лететь на запасной аэропорт в Новосибирске, однако при прохождении половины пути было обнаружено, что топлива не хватит, поэтому командир и второй пилот посадили воздушное судно в пшеничном поле.

«При расчете топлива до Новосибирска, экипаж сделал поправку на открытые створки. Но поскольку шасси они убрали вручную, естественно, как командир, так и второй пилот были уверены, что шасси убраны, и не делали поправку на выпущенные шасси. В итоге экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие сажают на полосу», — заявила жена пилота.

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