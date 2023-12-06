В Краснодарском крае погибли пять человек после аварии на трассе
На трассе в Краснодарском крае погибли пять человек в результате столкновения двух большегрузов и микроавтобуса. Об этом в среду, 6 декабря, сообщило ГУ МВД по региону в Telegram-канале.
«В 20:30 мск на 52-м км трассы Краснодар – Верхнебаканский произошло массовое ДТП с участием большегрузов и автобуса», — указывается в сообщении.
Как уточнило ведомство, по предварительной информации, водитель грузовика КамАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которого выбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с большегрузом.
Помимо этого, отмечается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ.
Ранее в этот же день стало известно, что в Москве на Дмитровском шоссе автомобиль Merсedes насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Уточнялось, что женщина скончалась от полученных травм.