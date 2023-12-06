Косачев призвал всё международное сообщество осудить убийство Кивы

Если международное сообщество не осудит убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, это будет расценено как поощрение международного терроризма. Об этом вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил в среду, 6 декабря.

«Во-первых, террористический акт. Во-вторых, террористический акт, осуществленный государством Украина в лице ее спецслужб на территории другого государства. Это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. России в ряде других случаев приписывали подобного рода действия бездоказательно. И мы видели, какую волну осуждения это каждый раз вызывало на Западе в категории неприемлемости», — заявил сенатор в беседе с RT.

Он подчеркнул, что если международное сообщество не осудит произошедшее, то это будет еще одним очевидным проявлением двойных стандартов, а в конечном итоге поощрением государственного терроризма, который мы наблюдается в этом трагическом инциденте.

О том, что в подмосковном Одинцово было обнаружено тело Кивы, стало известно ранее в среду, сообщается на сайте kp.ru. По данным Telegram-канала «112», труп нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу.

В этот же день спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной рады. Сообщая об убийстве Кивы, агентство Reuters отметило, что за убийство Кивы несет ответственность Служба безопасности Украины (СБУ).

По факту убийства Кивы было возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Звезда». К расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

В ноябре текущего года Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.