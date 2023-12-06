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Кива обвинил украинскую элиту в наркоторговле за две недели до смерти

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Фото: скриншот
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Незадолго до своей смерти бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива обвинил украинские элиты в наркоторговле. Об этом он говорилрос в интервью «Известиям» 24 ноября.

«На тот момент в 2016 году наркокартель «Химпром» получил возможность под кураторством Службы безопасности Украины, а непосредственно подполковника Леона начать производство наркотиков, и эти наркотики тогда еще не в тех масштабах, но уже попадали в Грузию и попадали частично в Евросоюз. Также распространялись по территории Украины», — говорил Кива.

По его словам, картель вышел на производственные мощности с приходом к власти главы Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и бывшего замминистра МВД Александра Гогиашвили. Кива также обвинил в сговоре мэра Киева Виталия Кличко.

«Кличко на самом деле всегда был за кадром сутенером. И, конечно, тем кто распространил наркотики. У Кличко целая сеть публичных домов на протяжении десятилетий работает по Киеву. И это почти полулегальной бизнес. С обретением Кличко места мэра это фактически стало закрытой историей и никоим образом не нарушалась какими-то правоохранительными органами. Ежедневно в Киеве выходит на работу порядка около 1,5 тысяч проституток. И 70% из этих проституток они работают непосредственно на Кличко», — заявил экс-нардеп.

Кива рассказал, что наркотики создаются не в лабораториях, а на фабриках в объеме несколько сотен килограммов в день.

«Вся история сегодня наркокартеля это не те преступники, к которым мы привыкли, которые у нас существуют в сознании, нет — это офицеры, имеющие опыт, доступ к секретной информации, имеющие возможности формировать, потому что в их руках закон и госаппарат, силовые структуры. Вот непосредственно они и прокладывают наркотрафики. С приходом к власти президента Владимира Зеленского это всё увеличилось в геометрической профессии», — заявил политик.

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О том, что в подмосковном Одинцово было обнаружено тело Кивы, ранее в среду рассказал источник «Известий». По данным Telegram-канала «112», труп нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу.

В этот же день спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной рады. Сообщая об убийстве Кивы, агентство Reuters отметило, что за убийство Кивы несет ответственность Служба безопасности Украины (СБУ).

По факту убийства Кивы было возбуждено уголовное дело. К расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

В ноябре текущего года Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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