Эксперты спрогнозировали подорожание импортных вин в 2024 году

В 2024 году цены на тихие импортные вина вырастут на 65 рублей, а на игристые — на 85 рублей. Об этом «Известиям» сообщил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

«В пересчете на стоимость бутылки цены на тихие вина вырастут на 55–56 рублей, на игристые — примерно на 78 рублей. Это рост, который связан с повышением акциза. Помимо этого, на себестоимость с акцизом добавляется НДС, который платится на таможне. Соответственно, это еще 20% разницы между стоимостью до повышения акциза и после. Таким образом, общее повышение составит порядка 65 рублей для тихих вин и 85 рублей для игристых», — сказал эксперт.

По его словам, это повышение будет одинаково для вин всех категорий.

«Соответственно, на конечной стоимости вин недорогого сегмента — стоимостью 300–400 рублей — повышение составит треть или четверть, то есть будет ощутимым. И далее, чем дороже вино, тем меньшую долю в его стоимости это повышение составит. Люди, которые и ранее пили вино за 2–2,5 тыс. рублей, его почти не заметят», — отметил он.

По его словам, мера по повышению акциза нужна для того, чтобы стимулировать продажи российских вин и усилить тренд на импортозамещение на алкогольном рынке.

«Российским производителям акциз будет возвращаться, это правило, скорее всего, будет пролонгировано, поэтому повышение коснется только импорта. На полке это повышение мы увидим с марта-апреля 2024 года, импортеры начнутся готовиться к нему заранее», — пояснил Липилин.

Ранее, 27 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении втрое акцизных ставок на вино и шампанское с 1 мая 2024 года. Поправки предусматривают, что акциз на вино вырастет с 34 рублей за литр до 108 рублей. 1 января 2025 года ставка достигнет 112 рублей, а в 2026-м — 116 рублей. При этом акцизы на винные напитки и шампанское вырастут с 45 рублей за литр до 141 рубля в 2024-м, 147 рублей в 2025-м и 153 рублей в 2026-м.