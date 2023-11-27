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Путин подписал закон о повышении акцизных ставок на вино и шампанское

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении втрое акцизных ставок на вино и шампанское с 1 мая 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки предусматривают, что акциз на вино вырастет с 34 рублей за литр до 108 рублей. 1 января 2025 года ставка достигнет 112 рублей, а в 2026-м — 116 рублей.

В то же время акцизы на винные напитки и шампанское вырастут с 45 рублей за литр до 141 рубля в 2024 году, 147 рублей в 2025-м и 153 рублей в 2026-м.

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Ранее, 3 октября, глава Министерства финансов России Антон Силуанов согласился с идеей облагать акцизом весь спирт. При этом министр подчеркнул, что для начала необходимо детально проработать этот вопрос, чтобы не вызвать подорожание медицинских изделий, содержащих в себе спирт.

Ранее правительство поручило в 2024-м перейти на цифровой акциз для табачных и никотинсодержащих изделий. Как отмечалось 24 мая, согласно дорожной карте Министерства финансов, в РФ начнут отказываться от бумажных акцизов на такой товар уже с начала года. По оценкам Совета по вопросам развития табачной промышленности, это позволит сэкономить более 2 млрд рублей ежегодно.

В России постановлением правительства от 28 февраля 2019 года введена обязательная маркировка средствами идентификации табачной, никотинсодержащей продукции, безникотиновых жидкостей и электронных систем доставки никотина.

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