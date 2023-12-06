Французские фермеры заблокировали автотрассы в знак протеста против импорта еды

Во Франции фермеры заблокировали ряд автотрасс города Ренн в знак протеста против импорта продуктов питания. Об этом сообщает газета Ouest-France в среду, 6 декабря.

«Новый день мобилизации фермеров в рамках протестного движения «Мы ходим по головам». В Ренне несколько колонн тракторов и около 200 фермеров собрались перед зданием регионального совета Бретани», — передает издание.

От здания совета фермеры на своих тракторах двинулись в колонне, блокируя трассы и противодействуя давлению, оказываемому, по их словам, на фермеров.

«Снижение заработной платы, падение французского производства, увеличение издержек на 18%, увеличение импорта продуктов питания, запрет на передачу фермерам лугов и полей», — такие лозунги провозгласили протестанты, сообщает газета.

В конце ноября агентство Bloomberg сообщило о требовании французских фермеров, в частности, производителей сахарной свеклы, продавать сахар с Украины за пределами Европы из-за ущерба местным агрофирмам.

Месяцем ранее на ущерб от ввоза сельскохозяйственной продукции из третьих стран, в частности с Украины, пожаловались в Италии. Там сообщили, что импорт яиц и курятины низкого качества в Европейский союз (ЕС) из этой страны привел к тому, что европейские аграрии оказались в критической ситуации.

Как отметила член Европарламента от Италии Изабелла Адинолфи, в Евросоюзе птицеводы находятся в тяжелом положении, так как из-за строгого соблюдения правил ЕС по безопасности и благополучию животных они несут значительно более высокие производственные затраты, чем их коллеги из третьих стран, чьи стандарты благополучия животных и безопасности пищевых продуктов «бледнеют» по сравнению с ЕС, из-за чего их продукция намного дешевле.

На это же еще в сентябре указывали и французские фермеры.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств. С мая 2023-го Еврокомиссия (ЕК) ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но 15 сентября ЕК решила не продлевать запрет.