В Италии выступили против поставок курятины с Украины

Импорт яиц и курятины низкого качества в Евросоюз с Украины привел к тому, что европейские аграрии оказались в критической ситуации. Об этом член Европарламента от Италии Изабелла Адинолфи заявила в обращении к Еврокомиссии.

«Итальянские и европейские фермеры находятся в критической ситуации, а птицеводческий сектор ЕС — в потрясении, поскольку мясо и яйца массово импортируются из третьих стран, таких как Украина, чьи стандарты благополучия животных и безопасности пищевых продуктов «бледнеют» по сравнению с ЕС», — цитирует Lenta.Ru текст документа.

Парламентарий отметила, что в Евросоюзе птицеводы находятся в тяжелом положении, так как из-за строгого соблюдения правил ЕС по безопасности и благополучию животных они несут значительно более высокие производственные затраты, чем их коллеги из третьих стран, чья продукция намного дешевле.

В связи с этим Адинолфи обратилась к ЕК с вопросами о ее действиях, чтобы защитить птицеводов ЕС.

Ранее, 5 октября, член парламента Франции Николя Мейзонне заявил о негативном влиянии поставок украинской курятины на агропромышленный сектор страны. Письмо с соответствующим обращением он направил правительству Франции. Мейзонне призвал правительство Франции к принятию мер для устранения конкуренции, «жертвой которой является французский сектор птицеводства».

В начале сентября французские птицеводы пожаловались, что страдают от недобросовестной конкуренции со стороны украинских производителей, сообщает телеканал «360». Председатель межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер заявил, что с момента продления беспошлинного ввоза украинской курятины произошло удвоение и даже утроение экспорта украинской птицы в страны Европейского союза. При этом он добавил, что ошибочно поддерживать Украину, «не вглядевшись внимательно», кто получает выгоду.

Также в сентябре депутат парламента Франции Каролин Коломбье выступала с аналогичной позицией и заявляла, что курятина противоречит санитарным нормам Франции.

В том же месяце фермеры в Польше заявили о серьезных убытках из-за большого количества украинской малины, появившейся на рынке. Они призвали ограничить импорт этой ягоды в республику. По словам одного из польских фермеров, оптовики с Украины покупают ягоды по цене примерно 20 гривен за килограмм, что создает серьезную конкуренцию для польских производителей.