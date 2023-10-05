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Во Франции пожаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Украины

Во французском парламенте призвали ограничить поставки украинской курятины
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Член парламента Франции Николя Мейзонне заявил о негативном влиянии поставок украинской курятины на агропромышленный сектор страны. Письмо с соответствующим обращением он направил правительству Франции.

Парламентарий в тексте письма подчеркнул, что из-за возобновления действующего соглашения о свободной торговле между Францией и Украиной на рынке формируется «недобросовестная конкуренция» на фоне низкого качества и низких цен, отмечает Lenta.Ru в четверг, 5 октября.

«Благодаря менее строгим стандартам и более низким производственным затратам производители из некоторых стран предлагают птицу по ценам значительно ниже тех, которые может предложить французская модель», — подчеркнул Мейзонне.

Он добавил, что это относится и к Украине, поскольку с июня 2022 года курятина оттуда была освобождена от таможенных пошлин. Парламентарий напомнил, что целью соглашения о свободной торговле с Украиной было намерение помочь украинской экономике, однако достигается она лишь частично. Как отмечает телеканал «360», 80% экспорта курицы в Европу в конечном итоге приносит прибыль не украинской экономике, а компании МХП, штаб-квартира которой находится на Кипре.

В этой связи Мейзонне призвал правительство Франции к принятию мер для устранения конкуренции, «жертвой которой является французский сектор птицеводства».

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В начале сентября французские птицеводы пожаловались, что страдают от недобросовестной конкуренции со стороны украинских производителей. Председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер заявил, что с момента продления беспошлинного ввоза украинской курятины произошло удвоение и даже утроение экспорта украинской птицы в страны Европейского союза. При этом он добавил, что ошибочно поддерживать Украину, «не вглядевшись внимательно», кто получает выгоду, пишет RT.

Также в сентябре депутат парламента Франции Каролин Коломбье выступала с аналогичной позицией и заявляла, что курятина противоречит санитарным нормам Франции

В том же месяце фермеры в Польше заявили о серьезных убытках из-за большого количества украинской малины, появившейся на рынке. Они призвали ограничить импорт этой ягоды в республику, пишет сайт kp.ru. По словам одного из польских фермеров, оптовики из Украины покупают ягоды по цене примерно 20 гривен за килограмм, что создает серьезную конкуренцию для польских производителей.

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