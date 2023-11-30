Bloomberg сообщило об ущербе европейских агрофирм из-за украинского сахара

Французские производители сахарной свеклы требуют, чтобы сахар с Украины продавался за пределами Европы из-за ущерба местным агрофирмам, сообщило Bloomberg.

Украинский сахарный импорт в Евросоюзе может достичь 700–800 тыс. т за текущий сезон, заявила группа французских производителей (CGB). Это будет примерно вдвое больше показателей предыдущего сезона. При этом Киев обещал, что ограничит экспорт сахара на уровне 650 тыс. т.

«Нам нужен четкий ответ Европейской комиссии о будущем управлении этим притоком сахара», — приводятся слова производителей из Франции в материале агентства от 28 ноября.

Тем не менее, как отмечает агентство, несмотря на увеличение импорта украинского сахара, стоимость продукта на европейских рынках сохраняет рекордные показатели.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств. С мая 2023-го Еврокомиссия (ЕК) ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но 15 сентября ЕК решила не продлевать запрет.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна. Однако 1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.