Time: Тейлор Свифт обошла Путина, Си Цзиньпина и Барби в рейтинге «Человек года»

Американский журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг «Человек года», в шорт-лист которого в 2023 году попали президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и кукла Барби. Первое место в рейтинге заняла певица Тейлор Свифт. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили на сайте издания.

Начиная с 1927 года журнал выбирает человека года и публикует его фотографию на обложку. Для победы нет определенных критериев, выбирают по уровню влияния на общество вне зависимости, позитивное оно или негативное.

В статье рассказывается о многогранности певицы и влиянии как поп-артиста, автора песен и бизнес-леди.

«33-летняя Свифт добилась своего рода ядерного синтеза: соединила искусство и коммерцию, чтобы высвободить энергию исторической силы. Она сделала это, взяв на себя то, что у нее получается лучше, чем у кого бы то ни было: развлекать и писать песни, которые объединяют людей», — дополняет Time.

В публикации отмечается, что в 2023 году Свифт заполняла стадионы и била рекорды. В честь певицы переименовывают улицы и стадионы, а города, которые она посещает, зарабатывают огромные денежные суммы на туристах, которые следуют за Свифт.

Кроме того, она заняла пятую строчку в рейтинге Forbes «Самые влиятельные женщины мира», который возглавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее, 5 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для президента неважно, получит ли он звание «Человек года». По его словам, российский лидер играет на международной арене экстраординарную роль.

О попадании президента России в шорт-лист номинации «Человек года» по версии Time стало известно накануне, 4 декабря. Всего в список журнала вошли девять номинантов, в том числе король Великобритании Карл III.

В прошлом году Time выбрал человеком года украинского лидера Владимира Зеленского и «дух Украины». Реагируя на это, официальный представитель Кремля отмечал, что у издания есть свои критерии выбора, с которыми можно соглашаться или не соглашаться.