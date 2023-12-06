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Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes

Forbes: фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной мира в 2023 году
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили на сайте журнала.

По данным издания, список определялся четырьмя основными параметрами: богатство, медийность, воздействие на общественное мнение и сферы влияния. Отмечается, что для политических лидеров журнал оценивал «валовой внутренний продукт и население», для руководителей корпораций — доходы, прибыль и количество сотрудников. Также были проанализированы упоминания в СМИ и охват социальных сетей.

Согласно предоставленному списку из 100 женщин, второе место занимает глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, тройку лидеров замыкает вице-президент США Камала Харрис. За ней следуют премьер-министр Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт.

Ранее, 3 октября, Forbes вновь назвал Илона Маска самым богатым человеком США. Журнал оценил состояние Маска в $251 млрд, как и в 2022 году, когда бизнесмен также возглавил рейтинг.

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Второе место занял основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос ($161 млрд), на третьем оказался сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон ($158 млрд). По данным Forbes, в сравнении с прошлым годом состояние четырехсот богатейших американцев увеличилось на $500 млрд и на данный момент суммарно составляет $4,5 трлн.

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