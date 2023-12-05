Песков заявил об экстраординарной роли Путина в мире

Президент России Владимир Путин играет на международной арене экстраординарную роль, заявил 5 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выдвижение российского лидера на звание человека года по версии Time.

Песков подчеркнул, что для Путина попадание в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» не имеет никакого значения. При этом роль российского лидера в стране и мире трудно переоценить.

«Однозначным является то, что Путин играет экстраординарную роль в мире», — добавил официальный представитель Кремля.

О попадании президента России в шорт-лист номинации «Человек года» по версии Time стало известно накануне, 4 декабря. Всего в список журнала вошли девять номинантов, в том числе король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин, американская поп-звезда Тейлор Свифт и кукла Барби.

В прошлом году Time выбрал человеком 2022 года украинского лидера Владимира Зеленского и «дух Украины». Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что у издания есть свои критерии выбора, с которыми можно соглашаться или не соглашаться.