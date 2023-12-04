Президент РФ Владимир Путин выдвинут на звание человека года по версии Time

Президент России Владимир Путин выдвинут на звание человека года по версии журнала Time. Об этом сообщается в понедельник, 4 декабря, на сайте издания.

«Журналисты готовятся к объявлению «Человека года 2023» по версии Time — ежегодного выбора человека, группы или концепции, оказавших наибольшее влияние на мир за предыдущие 12 месяцев», — отмечает издание.

Всего в шорт-листе журнала девять номинантов. Кроме российского лидера, влияние которого в мире, как отметила газета, после начала спецоперации на Украине усилилось, в список вошли в том числе король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин, американская поп-звезда Тейлор Свифт и кукла Барби.

Издание напомнило, что Путин был признан человеком года по версии Time в 2007 году, после чего неоднократно попадал в список Time100, в том числе в 2022 году.

Традиция объявления человека по версии Time восходит к 1927 году. Звание может присуждаться как отдельному человеку, так и группе лиц: в 2018 году его получили «Стражи» — журналисты, гонимые за свои взгляды и поиск правды, в 2017-м — «Нарушители молчания» — люди, которые выступили против сексуальных надругательств и преследований, ведущие участники движения #meToo, в 2016-м — экс-президент США Дональд Трамп. В 2020 году звание человека года получил действующий глава Белого дома Джо Байден.

В прошлом году Time выбрал человеком 2022 года украинского лидера Владимира Зеленского и «дух Украины». Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что у издания есть свои критерии выбора, с которыми можно соглашаться или не соглашаться.