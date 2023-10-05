Форуму и миру: главные посылы выступления Путина на сессии клуба «Валдай»
Россия выступает за открытый, взаимосвязанный и безопасный мир — так Владимир Путин сформулировал принципы построения справедливой многополярности во время выступления на сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 5 октября. Президент общался с участниками пленарного заседания 3 часа 40 минут и ответил на главные вопросы о внешней политике страны — об Украине, о недопуске Москвы к расследованию терактов на «Северных потоках», пересмотре ядерной доктрины, Карабахе и скандале с нацистом в канадском парламенте. Главные заявления президента РФ — в материале «Известий».
Об образе будущего миропорядка
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам заседания дискуссионного клуба «Валдай» сформулировал шесть принципов образа справедливой многополярности, которые будут способствовать обеспечению безопасности и развитию для всех участников международного сообщества.
— Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда — вот к чему надо стремиться, — заявил он.
Президент России Владимир Путин
Кроме того, Россия рассматривает многообразие мира как фундамент развития государств. «Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов», — подчеркнул президент РФ.
Среди других ключевых принципов — максимальная представительность, всеобщая безопасность и прочный мир на основе взаимного уважения интересов всех участников международного сообщества, справедливость для всех и равноправие потенциалов разных стран.
Фактически Владимир Путин сформулировал образ будущего миропорядка, к которому стремится Россия. Главная задача в этом направлении, считает глава государства, — отказ от блокового подхода, который можно считать наследием колониальной эпохи и холодной войны.
Страны Запада, «особенно коллеги из США», продолжил российский лидер, произвольно устанавливают «правила», подменяя ими международное право, и продолжают поучать, «кто и как должен их исполнять».
— Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, тем, кто так говорит, может быть, вам самим пора избавиться от спеси, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу <…>. Хочется так и сказать: протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется, никогда, — заявил Путин.
В этом смысле логичным выглядит расширение состава Совета Безопасности ООН, куда должны войти страны, «которые приобретают значительный вес в международных делах», сказал Путин. Среди таких государств президент перечислил Индию, Бразилию и ЮАР.
Также президент напомнил, что в концепции внешней политики России наша страна рассматривается как самобытное государство-цивилизация. Вместе с тем в мире существует множество цивилизаций, и РФ исходит из того, что «ни одна из них не лучше и не хуже другой».
На фоне развития идеи многополярности происходит активизация взаимодействия России и Китая, отметил в разговоре с «Известиями» Фэн Шаолэй, директор Центра по изучению России Института гуманитарных и социальных наук Восточно-китайского педагогического университета, который на заседании задал вопрос Владимиру Путину.
— Сегодня Россия и Китай играют большую роль в текущем мироустройстве. Мы делаем это вместе. Я думаю, что мы не только занимаемся защитой интересов своих наций, мы беспокоимся об общем будущем, которое нас ждет. Это хороший исторический шанс, чтобы мы могли еще больше углубить наше взаимопонимание и взаимодействие с РФ, — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
О ядерном оружии
Владимир Путин заявил, что не видит причин пересматривать российскую военную доктрину в части применения ядерного оружия, поскольку ни одно государство не применит его против РФ.
— Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило <…>, в ответно-встречном ударе в воздухе появится такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется, — заверил Путин.
При этом президент отметил, что работа над оружием, которое ранее было анонсировано, находится в завершающей стадии. «Мы фактически закончили работу над «Сарматом», над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время», — заявил глава государства.
Вместе с тем, подчеркнул Путин, утверждение, что «мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло», неверно — все взятые на себя социальные обязательства государство исполняет.
Бросковые испытания тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
Россия — одна из немногих стран, которая может похвастаться профицитом бюджета, что позволяет ей застраховаться от непредвиденных расходов, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Такие цифры демонстрируют, что на «фоне стремительно приближавшегося краха экономической системы США макроэкономическая позиция России весьма устойчива», подчеркнул он.
Об Украине и ее поддержке Западом
Обсудили и поддержку Украины странами Европы и США. Так, если в Вашингтоне случилась заминка из-за ситуации в конгрессе, свою поддержку может нарастить Европа. Впрочем, и заминка в Штатах носит скорее политико-технический характер из-за проблем с бюджетом, который им предстоит сбалансировать, считает президент. Сделать это они могут за счет сокращения поставок на Украину или урезания социальных расходов. Однако наиболее вероятно, деньги просто «напечатают еще».
При этом если в США рост экономики достигает 2,4% ВВП, то в Европе дела обстоят гораздо хуже. В 2021 году они демонстрировали 4,9%, сейчас — 0,5%. Кроме того, многие производства Европы закрылись и переехали за океан. Это отчасти сказалось и на населении европейских стран, потому что их уровень жизни снижается — за последние месяцы он сократился на 1,5%. Тем временем реальные доходы населения в РФ выросли больше чем на 12%.
Коснулся президент и темы контрнаступления Украины, которое не приносит результатов, несмотря на то что оно длится несколько месяцев.
Подбитый украинский танк Leopard 1
— Только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тыс. человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса, — привел данные Путин.
О скандале в канадском парламенте
Отвечая на вопрос об овациях канадских парламентариев бывшему члену дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунка (Гунько), Владимир Путин сказал, что ожидал этот вопрос и подготовился к нему. Президент действительно достал конспект, в котором были записаны цитаты спикера парламента Канады Энтони Роты.
Путин напомнил, что дивизия, в которой служил Хунка, была создана в 1943 году для уничтожения мирного населения и «Нюрнбергский процесс, не мы, <…> объявил дивизию СС «Галичина», в которой служил этот украинский нацист, преступной и ответственной за геноцид евреев, поляков и другого мирного населения».
Рота, уверен президент, не мог не понимать, на чьей стороне в годы Второй мировой войны сражался Хунка, если он вел борьбу против русских.
— <…> Если он не знает, что во время войны против России сражались Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился. <…> А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй, — сказал Путин.
О статусе Нагорного Карабаха
Владимир Путин прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, что РФ якобы предала армян, русской пословицей. «У нас в народе говорят: «Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала». Корова, кобыла — неважно. Животное, короче, какое-то», — ответил президент.
Российский лидер напомнил, что РФ в течение 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь с Карабахом.
К слову, на проходящем 5 октября в Гранаде саммите европейского политического сообщества премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой вновь признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, то есть вместе с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее отказался от поездки на саммит.
Блокпост российских миротворцев в городе Степанакерт
— Это было только вопросом времени, когда и каким способом Азербайджан (после подписания Пашиняном Пражского заявления в 2022 году о признании границ Азербайджана вместе с Карабахом. — «Известия») будет наводить там конституционный порядок в рамках Конституции азербайджанского государства. А чего тут скажешь? А как на это реагировать? Армения признала, а мы что должны делать? Не признавать? Но это же нонсенс, ерунда какая-то, — сказал президент.
При этом президент подчеркнул: несправедливо считать, что Пашинян был приведен к власти в Армении, чтобы сдать Карабах. Пашиняна избрал армянский народ, отметил Путин.
О расследовании по «Северным потокам»
Россию продолжают не допускать к расследованию терактов на «Северных потоках», заявил Путин. При этом он напомнил, что незадолго до взрывов на объекте глава США Джо Байден публично говорил о планах сделать всё возможное, чтобы поставки российских энергоносителей в Европу остановились.
— Разрушение этих инфраструктурных объектов является актом международного терроризма. Нас не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и многократные призывы сделать это, — напомнил он.
При этом одна нитка «Северного потока – 2» не повреждена и по ней можно поставлять 27,5 млрд куб. м газа в Европу, однако Германия не делает этого, потому что им это запрещает делать «вашингтонский обком».
Утечка в газопроводе «Северный поток» у побережья Швеции
Россия же продолжает исполнять свои обязательства перед контрагентами в Европе и поставлять энергоносители через «Турецкий поток», на который, по его словам, также нацелены украинские экстремисты, указания которым дают англоговорящие кураторы. К слову, объяснил президент и продолжающиеся поставки газа через территорию Украины.
— Мы деньги платим [за транзит по территории Украины], потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем наши контрактные обязательства перед контрагентами в Европе, — сказал он.
Также Путин опроверг заявления Кишинева, что Молдавия больше не покупает российский газ. Он признался, что весьма удивлен подобным заявлениям, поскольку «Газпром» как поставлял, так и поставляет ресурсы в республику. Но вопросы с долгами надо решать, добавил он. «Газпром» считает, что долг Молдавии составляет $709 млн, из которых сам долг — $433 млн, остальное — пени. Кишинев же признает долг в $8,6 млн.
О ЧВК «Вагнер» и гибели Пригожина
Отдельно президент остановился на авиакатастрофе самолета экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и судьбе военной компании. Правда, Владимир Путин вновь подчеркнул, что в России нет таких объединений и это всего лишь журналистское название. Так, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему ранее об отсутствии внешнего воздействия на самолет, при этом в телах погибших в авиакатастрофе обнаружены следы ручных гранат, заявил президент.
Место крушения частного самолета Embraer Legacy
— К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена, — сказал он.
Кроме того, помимо добровольцев, несколько тысяч бойцов «Вагнера» подписали контракты с Минобороны, заявил российский лидер. Военные из этой группы также получат социальные гарантии, до этого, по его словам, с ними расплачивались наличными.
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» продлилось полтора часа. Еще больше двух часов он отвечал на вопросы. Форум собрал экспертов из многих стран мира и подтверждает статус востребованной интеллектуальной площадки, отметил президент: «Валдайские дискуссии — это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века во всей их полноте и сложности».