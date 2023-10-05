Форуму и миру: главные посылы выступления Путина на сессии клуба «Валдай»

Россия выступает за открытый, взаимосвязанный и безопасный мир — так Владимир Путин сформулировал принципы построения справедливой многополярности во время выступления на сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 5 октября. Президент общался с участниками пленарного заседания 3 часа 40 минут и ответил на главные вопросы о внешней политике страны — об Украине, о недопуске Москвы к расследованию терактов на «Северных потоках», пересмотре ядерной доктрины, Карабахе и скандале с нацистом в канадском парламенте. Главные заявления президента РФ — в материале «Известий» .

Об образе будущего миропорядка

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам заседания дискуссионного клуба «Валдай» сформулировал шесть принципов образа справедливой многополярности , которые будут способствовать обеспечению безопасности и развитию для всех участников международного сообщества.

— Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда — вот к чему надо стремиться, — заявил он.

Президент России Владимир Путин Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Кроме того, Россия рассматривает многообразие мира как фундамент развития государств . «Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов », — подчеркнул президент РФ.

Среди других ключевых принципов — максимальная представительность, всеобщая безопасность и прочный мир на основе взаимного уважения интересов всех участников международного сообщества, справедливость для всех и равноправие потенциалов разных стран.

Фактически Владимир Путин сформулировал образ будущего миропорядка, к которому стремится Россия . Главная задача в этом направлении, считает глава государства, — отказ от блокового подхода , который можно считать наследием колониальной эпохи и холодной войны.

Страны Запада, «особенно коллеги из США», продолжил российский лидер, произвольно устанавливают «правила» , подменяя ими международное право, и продолжают поучать, «кто и как должен их исполнять».

Фото: Getty Images/picture alliance/Contributor

— Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно . Может, тем, кто так говорит, может быть, вам самим пора избавиться от спеси, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу <…>. Хочется так и сказать: протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется, никогда, — заявил Путин.



В этом смысле логичным выглядит расширение состава Совета Безопасности ООН, куда должны войти страны, «которые приобретают значительный вес в международных делах» , сказал Путин. Среди таких государств президент перечислил Индию, Бразилию и ЮАР.

Также президент напомнил, что в концепции внешней политики России наша страна рассматривается как самобытное государство-цивилизация . Вместе с тем в мире существует множество цивилизаций, и РФ исходит из того, что «ни одна из них не лучше и не хуже другой» .

На фоне развития идеи многополярности происходит активизация взаимодействия России и Китая, отметил в разговоре с «Известиями» Фэн Шаолэй, директор Центра по изучению России Института гуманитарных и социальных наук Восточно-китайского педагогического университета, который на заседании задал вопрос Владимиру Путину.

— Сегодня Россия и Китай играют большую роль в текущем мироустройстве. Мы делаем это вместе. Я думаю, что мы не только занимаемся защитой интересов своих наций, мы беспокоимся об общем будущем, которое нас ждет . Это хороший исторический шанс, чтобы мы могли еще больше углубить наше взаимопонимание и взаимодействие с РФ, — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

О ядерном оружии

Владимир Путин заявил, что не видит причин пересматривать российскую военную доктрину в части применения ядерного оружия , поскольку ни одно государство не применит его против РФ.

— Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило <…>, в ответно-встречном ударе в воздухе появится такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется , — заверил Путин.

При этом президент отметил, что работа над оружием, которое ранее было анонсировано, находится в завершающей стадии . «Мы фактически закончили работу над «Сарматом», над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время», — заявил глава государства.

Вместе с тем, подчеркнул Путин, утверждение, что «мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло», неверно — все взятые на себя социальные обязательства государство исполняет.

Бросковые испытания тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Россия — одна из немногих стран, которая может похвастаться профицитом бюджета, что позволяет ей застраховаться от непредвиденных расходов , сказал «Известиям» зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Такие цифры демонстрируют, что на «фоне стремительно приближавшегося краха экономической системы США макроэкономическая позиция России весьма устойчива», подчеркнул он.

Об Украине и ее поддержке Западом

Обсудили и поддержку Украины странами Европы и США . Так, если в Вашингтоне случилась заминка из-за ситуации в конгрессе, свою поддержку может нарастить Европа. Впрочем, и заминка в Штатах носит скорее политико-технический характер из-за проблем с бюджетом , который им предстоит сбалансировать, считает президент. Сделать это они могут за счет сокращения поставок на Украину или урезания социальных расходов. Однако наиболее вероятно, деньги просто «напечатают еще» .

При этом если в США рост экономики достигает 2,4% ВВП, то в Европе дела обстоят гораздо хуже. В 2021 году они демонстрировали 4,9%, сейчас — 0,5%. Кроме того, многие производства Европы закрылись и переехали за океан. Это отчасти сказалось и на населении европейских стран, потому что их уровень жизни снижается — за последние месяцы он сократился на 1,5%. Тем временем реальные доходы населения в РФ выросли больше чем на 12%.

Коснулся президент и темы контрнаступления Украины , которое не приносит результатов, несмотря на то что оно длится несколько месяцев.

Подбитый украинский танк Leopard 1 Фото: соцсети

— Только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тыс. человек . Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса, — привел данные Путин.

О скандале в канадском парламенте

Отвечая на вопрос об овациях канадских парламентариев бывшему члену дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунка (Гунько), Владимир Путин сказал, что ожидал этот вопрос и подготовился к нему. Президент действительно достал конспект, в котором были записаны цитаты спикера парламента Канады Энтони Роты.

Путин напомнил, что дивизия, в которой служил Хунка, была создана в 1943 году для уничтожения мирного населения и « Нюрнбергский процесс, не мы, <…> объявил дивизию СС «Галичина», в которой служил этот украинский нацист, преступной и ответственной за геноцид евреев, поляков и другого мирного населения ».

Рота, уверен президент, не мог не понимать, на чьей стороне в годы Второй мировой войны сражался Хунка, если он вел борьбу против русских.

— <…> Если он не знает, что во время войны против России сражались Гитлер и его приспешники, то он идиот . Он, значит, просто в школе не учился. <…> А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй , — сказал Путин.

О статусе Нагорного Карабаха

Владимир Путин прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, что РФ якобы предала армян, русской пословицей . «У нас в народе говорят: «Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала». Корова, кобыла — неважно. Животное, короче, какое-то», — ответил президент.

Российский лидер напомнил, что РФ в течение 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь с Карабахом.

К слову, на проходящем 5 октября в Гранаде саммите европейского политического сообщества премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой вновь признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, то есть вместе с Нагорным Карабахом . Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее отказался от поездки на саммит.

Блокпост российских миротворцев в городе Степанакерт Фото: REUTERS/Aziz Karimov

— Это было только вопросом времени, когда и каким способом Азербайджан (после подписания Пашиняном Пражского заявления в 2022 году о признании границ Азербайджана вместе с Карабахом. — «Известия») будет наводить там конституционный порядок в рамках Конституции азербайджанского государства. А чего тут скажешь? А как на это реагировать? Армения признала, а мы что должны делать? Не признавать? Но это же нонсенс, ерунда какая-то, — сказал президент.

При этом президент подчеркнул: несправедливо считать, что Пашинян был приведен к власти в Армении, чтобы сдать Карабах. Пашиняна избрал армянский народ, отметил Путин.

О расследовании по «Северным потокам»

Россию продолжают не допускать к расследованию терактов на «Северных потоках» , заявил Путин. При этом он напомнил, что незадолго до взрывов на объекте глава США Джо Байден публично говорил о планах сделать всё возможное, чтобы поставки российских энергоносителей в Европу остановились.

— Разрушение этих инфраструктурных объектов является актом международного терроризма . Нас не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и многократные призывы сделать это, — напомнил он.

При этом одна нитка «Северного потока – 2» не повреждена и по ней можно поставлять 27,5 млрд куб. м газа в Европу, однако Германия не делает этого, потому что им это запрещает делать «вашингтонский обком».

Утечка в газопроводе «Северный поток» у побережья Швеции Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Россия же продолжает исполнять свои обязательства перед контрагентами в Европе и поставлять энергоносители через «Турецкий поток», на который, по его словам, также нацелены украинские экстремисты, указания которым дают англоговорящие кураторы. К слову, объяснил президент и продолжающиеся поставки газа через территорию Украины.

— Мы деньги платим [за транзит по территории Украины], потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем наши контрактные обязательства перед контрагентами в Европе , — сказал он.

Также Путин опроверг заявления Кишинева, что Молдавия больше не покупает российский газ. Он признался, что весьма удивлен подобным заявлениям, поскольку «Газпром» как поставлял, так и поставляет ресурсы в республику. Но вопросы с долгами надо решать, добавил он. «Газпром» считает, что долг Молдавии составляет $709 млн, из которых сам долг — $433 млн, остальное — пени. Кишинев же признает долг в $8,6 млн.

О ЧВК «Вагнер» и гибели Пригожина

Отдельно президент остановился на авиакатастрофе самолета экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и судьбе военной компании. Правда, Владимир Путин вновь подчеркнул, что в России нет таких объединений и это всего лишь журналистское название. Так, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему ранее об отсутствии внешнего воздействия на самолет, при этом в телах погибших в авиакатастрофе обнаружены следы ручных гранат , заявил президент.

Место крушения частного самолета Embraer Legacy Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена, — сказал он.



Кроме того, помимо добровольцев, несколько тысяч бойцов «Вагнера» подписали контракты с Минобороны , заявил российский лидер. Военные из этой группы также получат социальные гарантии, до этого, по его словам, с ними расплачивались наличными.