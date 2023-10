Зал и Славы: Гнойный и Марлоу в больнице, Тейлор Свифт на олимпе

Duran Duran перепевают Bury a Friend Билли Айлиш, Слава КПСС и Слава Марлоу размышляют о смерти, а Green Day выступают в разгар зомби-апокалипсиса. Звезды по обе стороны океана готовятся к Хеллоуину всерьез. Или все-таки с иронией? Ответ — в традиционном музыкальном обзоре «Известий».

Duran Duran — Dance Macabre

На своей новой пластинке Duran Duran изрядно повеселились. Во-первых, примерно наполовину она состоит из кавер-версий чужих хитов, причем изрядно переосмысленных. Во-вторых, сквозное настроение диска очень удачно охарактеризовал фронтмен Саймон Ле Бон, назвав его «безумной вечеринкой на Хеллоуин». Атмосфера веселого ужастика, жутковатого экстравагантного маскарада пропитывает всю музыку.

И здесь даже сложно сказать, что работает на это впечатление лучше: синти-поп-песни самого коллектива (во главе с титульной Dance Macabre) или каверы. В числе последних, например, Paint It Black из репертуара The Rolling Stones и особенно хорошо попадающая в хеллоуиновскую эстетику Bury a Friend Билли Айлиш. Впрочем, от подросткового хита Duran Duran мало что оставили, переделав его радикально, но главное — заменив вполне честную айлишевскую депрессивность эффектным стебом.

Green Day — The American Dream Is Killing Me

Группа Green Day анонсировала первый за четыре года альбом. Предыдущий лонгплей коллектива вышел в феврале 2020-го, еще в самом начале пандемии, и с тех пор музыканты ограничивались отдельными синглами и творчеством в рамках сайд-проекта The Network. Но, видимо, теперь уже материала скопилось достаточно, как и желания высказаться.

Первая ласточка — The American Dream Is Killing Me — уже обнародована. И само ее название выглядит провокацией. Билли Джо Армстронг, фронтмен Green Day, раскрыл смысл песни. По словам фронтмена Билли Джо Армстронга, в основе композиции идея о том, что «традиционная американская мечта не работает и причиняет боль многим людям».

Правда, не сказать, что в самой музыке слышен протест: это бодрый, вполне позитивный панк-рок с прямолинейным гитарным риффом и запоминающимся мажорным припевом. Куда жестче получился клип, уже собравший на YouTube более миллиона просмотров. В нем действие разворачивается в разгар зомби-апокалипсиса, причем сначала жертвой становится девушка, слушающая в машине как раз песню Green Day, а затем нежить штурмует клуб с выступающими на сцене музыкантами.

Taylor Swift — «1989 (Taylor's Version)»

Новости о Тейлор Свифт в последнее время одна скучнее другой. То она стала миллиардером, то ее концертный фильм бьет рекорды по кассовым сборам, то турне певицы оказывается самым прибыльным в истории... Да, мы уже поняли: Тейлор — главная мировая поп-звезда. Однако артистка раз за разом доказывает это, будто не веря своему везению (или желая совсем уж прочно закрепиться на поп-олимпе).

Очередной релиз из серии Taylor's Version — еще один шаг на пути к тотальному доминированию в индустрии. Оригинальная пластинка 2014 года была очень успешна. Но перезаписанная версия уже превзошла ее результат и стала самой часто прослушиваемой за первые сутки на Spotify за всю историю сервиса.

При этом, как и раньше, никаких откровений и сюрпризов ждать не стоит. Основная часть пластинки — 16 песен с Deluxe-издания «1989», перезаписанных максимально близко к исходным версиям. Напомним: Тейлор это делает, поскольку права на ее ранние альбомы остались у лейбла, с которым певица разорвала отношения.

К этому набору добавлено еще пять не публиковавшихся бонус-треков с подзаголовком «Из хранилища» (а точнее сказать, «Из загашника»). Для поклонников они представляют наибольшую ценность, но вполне ожидаемо среди них нет ни одного хита. Всё это подвижные позитивные композиции, сами по себе симпатичные, однако ничего не добавляющие к восприятию альбома в целом. Впрочем, Тейлор уже достигла того статуса, когда даже проходной материал, выпущенный под ее именем, будет сверхуспешен.

Слава КПСС — «Сказка необратимой смерти»

Слава КПСС выступил в необычном жанре. Он создал не постироничный рэп, а вполне серьезный прочувствованный монолог о страхе смерти — от лица неизлечимо больного. Удивительно? Еще бы. Мало того, соавтором звукового оформления (это не традиционный бит, а скорее фоновая эмбиент-электроника) выступил не кто иной, как Слава Марлоу, автор поп-хитов «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь, как огонь».

Зачем двум Славам эта странная коллаборация — не совсем понятно. Услышать битмейкерский талант Марлоу в треке решительно невозможно. Да и рифмы Гнойного лишь изредка проскакивают в почти полностью прозаическом тексте.

А самое интересное, что аудиоряд артисты дополнили десятиминутным черно-белым видео, которое выглядит как самостоятельная короткометражка. В ней мы видим Славу КПСС в разных жутковатых сюрреалистичных интерьерах, в том числе в больнице. Снято это не без претензий на художественность, хотя и едва ли выстраивается в связную историю. В любом случае шаг Гнойного со товарищи в сторону от привычной манеры и попытку поговорить с аудиторией о вещах действительно серьезных можно только приветствовать.

«Чайф» — «Симфонические версии»

Жанр «сборник рок-песен в симфонической обработке», мягко говоря, не особо оригинальный. Едва ли не каждая великая или просто хорошая рок-группа отдала ему дань на том или ином этапе своей карьеры. И, в общем-то, здесь нет ничего плохого. В конце концов оркестровый звук может изрядно преобразить знакомые композиции, при этом не навредив тому главному, за что эту музыку когда-то и полюбила публика. Вопрос только в том, насколько удачна и изобретательна инструментовка и не возникает ли здесь непреодолимого стилевого «разногласия».

«Симфонические версии» — как раз пример правильного подхода. Из девяти треков здесь восемь хорошо известные и одна новая: идиллическая колыбельная «Дедушкина песня». Именно в ней струнные и духовые наиболее органичны — и, пожалуй, не будь этой пышной аранжировки, композиция выглядела бы совсем уж простой.

Хотя, конечно, самые яркие эмоции вызывают старые хиты, вдруг зазвучавшие по-новому. Например, в «Шаляй-Валяй» строки «Мы не будем больше пить, материться и курить» в таком академическом саунде кажутся особенно ироничными. А уж «Аргентина – Ямайка 5:0» — и вовсе праздник для фаната. Музыканты (и «Чайф», и оркестр Ленинградской области под руководством дирижера Михаила Голикова) здесь оторвались вдоволь, и их настроение передается нам.

Даниил Процюк — bach: recomposed

Один из самых интересных и необычных академических альбомов недели — сольный диск петербургского органиста Даниила Процюка. Причем слово Bach в названии не должно смущать. И если вы, увидев его, подумали: «Ну вот, еще одна подборка баховских органных произведений», — не спешите. Великий немецкий композитор действительно имеет прямое отношение ко всем четырем трекам. Но во всех случаях мы сталкиваемся с переосмыслением исходного материала и своего рода диалогом эпох.

Открывается сборник транскрипцией баховской скрипичной «Чаконы». Причем переложение выполнил известный современный композитор Борис Филановский, воображая, как бы это мог сделать сам Бах. Следом звучит опус автора XX века Александра Немтина, которого мы знаем в первую очередь как реконструктора неоконченного сочинения Александра Скрябина «Предварительное действо».

Здесь же основой становится «королевская тема», предположительно сочиненная прусским королем Фридрихом II и использованная Бахом в «Музыкальном приношении». Canon perpetuus Немтина, однако, не стилизуется под барочную музыку, но погружает полифонические хитросплетения в хаос своего столетия.

Процюк играет Canon perpetuus дважды — сначала на современном органе, а затем на инструменте, созданном по образу и подобию органа 1737 года. А завершается диск реконструкцией неоконченного финального контрапункта из «Искусства фуги» Баха, осуществленного Золтаном Гёнчем.

В целом получается, что запись предлагает два уровня восприятия. На первом это стандартный органный Бах, но «новый», не играный-переиграный. А на втором — музыка XX века в баховском сюртуке и парике (обратите внимание на эффектную обложку).

Плейлист «Известий»

Откроют нашу подборку две свежие композиции российских рокеров: трек «Крематория» звучит на их сборнике к 40-летию группы, а песня «Ночных снайперов» вышла на днях в качестве самостоятельного сингла. Далее прозвучит единственный новый номер из симфонической пластинки «Чайф», а под занавес вы услышите монолог Славы КПСС и органное сочинение Александра Немтина.