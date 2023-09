Эх раз, еще два: Blink-182 воссоединились, Take That отправились в тур

Take That и Blink-182 анонсировали новые альбомы, Кайли Миноуг опять зажигает на танцполе, а Слава КПСС перепевает старые композиции. Ностальгия стала центральным мотивом нашего очередного музыкального обзора. Но насколько обращение к прошлому оказалось продуктивным в творческом плане? «Известия» дадут ответ.

Kylie Minogue — Tension

Главная поп-новинка недели — новый альбом Кайли Миноуг. В свои 55 Кайли остается звездой высшего уровня и стабильно выпускает диски каждые два-три года. При этом, в отличие от Мадонны, она не стремится постоянно переизобретать стиль, не пытается заигрывать с модными рэперами и поднимать острые темы. Она просто дарит слушателям качественную танцевальную музыку, располагающую к беззаботному веселью и не претендующую на что-то большее.

Свежая пластинка — не исключение. 11 треков (плюс еще три — в Deluxe-версии) — безупречно спродюсированный легкомысленный поп с упругими зажигательными битами и мелодиями разной степени навязчивости. Собственно, отсутствие бронебойных хитов зачастую оказывается слабым местом лонгплеев Кайли — бывает так, что кроме двух-трех синглов остальное не особо-то и задерживается в памяти. В Tension ситуация именно такая. Уже известная нам Padam Padam вне конкуренции. Очень неплохи Vegas High и титульная Tension. А припев Hands явно отсылает чуть ли не к 80-м, когда Кайли начинала. В остальном это всё приятные песни, но не более того. Интересно, что среди номеров нет ни одной баллады. Не время для романтики и рефлексии?

Blink-182 — One More Time…

Событие для поклонников рока конца 90-х и начала нулевых: группа Blink-182 воссоединилась в классическом составе — с Томом Делонгом, последний раз работавшим с коллективом аж в 2011-м, и анонсировала новый альбом. Пластинку ждем 20 октября, а пока музыканты выпустили клип на титульную композицию с символическим названием One More Time… («Еще раз…»). И хотя в этом видео нет ничего выдающегося, посмотреть его, конечно, стоит, только приготовьтесь к приступу ностальгии. Во-первых, в ролике мелькают кадры с участниками коллектива в юности. Во-вторых, сама песня — лирическая и душещипательная, с выразительным гитарным сопровождением и проникновенным вокалом. Эмоции усиливает осознание, что перед нами те самые кумиры детства, справившиеся со своими сложностями (в частности, бас-гитарист Марк Хоппус недавно излечился от рака).

К слову, в диск, помимо описанного трека, войдут еще две композиции, уже доступные для прослушивания: More Than You Know и сингл Edging, опубликованный год назад. А в общей сложности нас ждет 17 треков.

Take That — Windows

Неделя оказалась богата на возвращения ветеранов сцены. Вот и Take That выпустили свежий сингл, анонсировав альбом (через шесть лет после предыдущего!) и тур. Правда, открытый вопрос, насколько этот суперпопулярный в 90-х бойз-бенд интересен без своей главной звезды Робби Уильямса, давно занявшегося сольной карьерой и в 2010-х лишь эпизодически воссоединявшегося с товарищами. Но, впрочем, оставшиеся участники демонстрируют верность своему стилю, когда-то полюбившемуся миллионам. Вот и песня Windows вполне могла бы быть сочинена в золотые годы — это мелодичный поп-рок с меланхоличной мелодией, полуакустическим сопровождением и проникновенными струнными на заднем плане.

Неплох и вокал Гэри Барлоу, регулярно задействующего свой фирменный фальцет. Конечно, бесполезно фантазировать, как это звучало бы в исполнении Робби Уильямса. Да и сравнивать сам материал с лучшими хитами, пожалуй, не стоит. Но определенное удовольствие песня в любом случае доставит — и это главное.

Слава КПСС — «Любимые песни настоящих людей»

Всего три месяца прошло после релиза альбома «ГОРГОРОД 2», как Слава КПСС выпустил новую пластинку. Но если прежняя выглядела ответом главному конкуренту и насмешкой над ним же, нынешний релиз становится диалогом с самим собой из прошлого. Строго говоря, это не новые песни, а римейки старых. Переработанные, с актуальными битами и полностью перезаписанной читкой, но без радикального переосмысления.

Поклонники уже спорят, насколько хорош такой подход: одним нравится, как знакомые тексты прозвучали в новых музыкальных оболочках, другие сетуют на бездушность свежих записей, отсутствие «лампового вайба» оригиналов. Тем не менее для Славы это, видимо, способ привлечь более широкую аудиторию в первую очередь. И лишь во вторую — подарок старым фэнам.

А еще, конечно, это продолжение столь любимой рэпером игры в пост- и метамодерн. Ведь даже название — «Любимые песни настоящих людей» — отсылает к Хаски и его пластинке «Любимые песни (воображаемых) людей». Да и многие строки в треках воспринимаются в новом контексте иначе и вызывают в сознании цепочку неожиданных смыслов. И если раньше песня «Фиксики» была про отношения, то сейчас отчаянный призыв к исчезнувшим фиксикам «всё пофиксить» воспринимается куда более широко.

Трансляция концерта ГАСО РТ п/у Александра Сладковского

В этом году много говорилось о юбилее Рахманинова, но куда меньше — о другой дате: 70 лет со дня смерти Прокофьева. Выступление Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан в Московской филармонии, целиком посвященное музыке Сергея Сергеевича, можно считать в каком-то смысле компенсацией этого недостатка внимания к гению. Но вместе с тем хочется усмотреть в предложенной программе не только приношение классику, но и определенный посыл, касающийся дня сегодняшнего. «Радоваться жизни, верить в лучшее и трудиться, несмотря ни на что» — сформулируем его так.

В первом отделении прозвучали ироничная Первая («Классическая») симфония и виртуозный Пятый фортепианный концерт. А после антракта коллектив исполнил Пятую симфонию, эпическую музыкальную фреску, сочиненную во время Великой Отечественной войны и завершающуюся апофеозом победы. Все три опуса — при всех их различиях — жизнеутверждающи и полны внутренней энергии. В интерпретации худрука ГАСО РТ дирижера Александра Сладковского эти качества были налицо: «Классическая» симфония искрилась юношеским оптимизмом, Пятая воспринималась как единый волевой порыв, а концерт захватывал безостановочным движением вперед. Стоит отметить и солиста — победителя недавнего Конкурса имени Чайковского Сергея Давыдченко, который со спокойной уверенностью справляется и с виртуозными эпизодами, и с мягким прокофьевским лиризмом, не скатываясь в сентиментальность. Добавим, что на бис Давыдченко исполнил умиротворяющую вторую часть Восьмой сонаты того же автора — и был в ней не менее убедителен.

Эпитафия Стравинскому

Отмечая 90-летие старейшего отечественного научного журнала «Музыкальная академия» (ранее — «Советская музыка»), фирма «Мелодия» выпустила сборник сочинений памяти Игоря Стравинского, написанных современными композиторами. Инициаторами проекта стали главред Ярослав Тимофеев, чья музыковедческая деятельность посвящена как раз творчеству Стравинского, и Татьяна Баранова-Монигетти — ее анализ оммажей гению журнал опубликовал в двух номерах юбилейного года.

В итоге получилось, впрочем, нечто более интересное и ценное, чем просто «датская» акция или аудиоиллюстрация к статье: настоящее исследование, препарирование стиля, но не научное, а творческое. Скорбное струнное Misterioso Елены Фирсовой заставляет вспомнить о творчестве адресата разве что короткими мотивами-попевками, отсылающими к опусам раннего «русского» периода. Deum de Deo Дмитрия Смирнова уже ближе к позднему Стравинскому, увлекшемуся старинной полифонией. Александр Кнайфель в коллажной «Безделице», кажется, намекнул на стилевую многоликость композитора, а Кшиштоф Мейер в «Маленькой полифонической стравинскиане» не ограничился намеками и создал почти шарж — хотя и дружеский. Ну и в качестве постскриптума (вот уж правда эпитафия!) здесь звучат «Кошачьи заупокойные» Настасьи Хрущевой — ироничный поклон Стравинскому из эпохи метамодерна.

Плейлист «Известий»

Откроет наш плейлист очередной танцевальный хит от Иманбека, затем прозвучат обновленные «Фиксики» Славы КПСС и атмосферный трек британского электронщика Лорейна Джеймса. А завершат подборку два классических номера — Прокофьев из нового альбома пианиста Мирослава Култышева и «Кошачьи заупокойные» Настасьи Хрущевой.