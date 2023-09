Последнее у Лето: Thirty Seconds to Mars возвращаются, The Weeknd уходит

Джаред Лето радует публику перед апокалипсисом, Дрейк вспоминает роман с SZA, а The Weeknd выпускает последний фит в своей карьере. Звезды верны старому принципу: хочешь, чтобы релиз был успешен, найди способ привлечь к нему внимание. Впрочем, работает он только тогда, когда сама музыка достойна. Выбранные «Известиями» новинки тому пример.

Diddy ft. The Weeknd, 21 Savage, French Montana — Another One of Me

The Weeknd в последнее время сыплет громкими заявлениями. То он планирует отказаться от псевдонима и перезапустить карьеру уже под настоящим именем — как Абель Тесфайе. То обещает перестать участвовать в гостевых записях. В августе на концерте в Канаде The Weeknd предварил исполнение не публиковавшегося ранее номера Another One of Me словами, что это последний его фит, и больше не будет. Теперь же вышла студийная версия композиции, и надо признать, что, хотя формально ее основной артист — Diddy, основную нагрузку тащит на себе именно Абель. С его вокала, в этот раз особенно высокого, песня начинается, и он же звучит после каждого куплета — их поочередно читают Diddy, 21 Savage и French Montana. Что здесь интересно, так это то, как стиль трека постепенно трансформируется с атмосферной электроники в начале через минималистичный рэп и внезапно до джаза, когда ближе к концу вдруг вступает фортепиано, а вокал и читка звучат одновременно. В общем, интересно получилось. Жаль только, что на нормальный клип поскупились. В выложенном на YouTube ролике все четыре звезды появляются на фоне абстрактной 3D-графики, и никаких дополнительных смыслов не возникает.

Thirty Seconds to Mars — It's the End of the World but It's a Beautiful Day

Джаред Лето со товарищи выпустил наконец-то новый альбом своего коллектива — спустя более пяти лет после предыдущего лонгплея. И хотя продолжительность записи невелика — всего 33 минуты, высказывание получилось достаточно масштабным по существу, а лаконизм формы ему только на пользу. У западных рецензентов пластинка вызвала смешанную реакцию: основной упрек — недостаток эмоциональности и искренности. Но не очень понятно, что они ожидали. Здесь есть и проникновенные баллады (Life Is Beautiful), и оптимистичные полуакустические поп-роковые номера вроде тех, с которых хорошо начинать новый день (Seasons), и эксцентричные танцевальные треки (первый сингл Stuck всё же вне конкуренции), и пафосные стадионные гимны (Never Not Love You, Avalanche). Главный плюс альбома — в его разнообразии. Пожалуй, он не открывает новых горизонтов, но объединяет самые разные стилевые элементы и, главное, заряжает оптимизмом, несмотря на пугающее название. Кстати, песни с таким названием в треклисте нет, так что можно в заглавии увидеть попытку сформулировать концепцию диска. Музыканты решили скрасить ожидание апокалипсиса своим светлым творчеством? Что ж, коли так — спасибо им за это.

Drake feat. SZA — Slime You Out

Релиз нового альбома Дрейка всё ближе, и в преддверии долгожданного дня рэпер выпустил дуэт с певицей SZA. Партнерство это вдвойне интересно, поскольку, во-первых, прежде артисты не записывались вместе, а во-вторых, их связывала не только дружба.

Дрейк ранее заявил, что имел отношения с Соланой (настоящее имя SZA) в 2008-м. Та же поправила его: «Это было в 2009-м», но воздержалась от подробностей. И вот, похоже, звезды решили переплавить личный опыт в творческий. Slime You Out построен как обмен упреками между любовниками. С музыкальной же точки зрения здесь обращаешь внимание на то, что Дрейк предстает в обоих своих амплуа: в начале и конце композиции у него меланхоличная читка, а в середине — развернутый яркий вокальный эпизод. Выразительно и R'n'B соло SZA. Хотя ее хотелось послушать подольше минуты с небольшим (остальные четыре минуты Дрейк оставил себе). Напоследок отметим, что, несмотря на конфликтное содержание, музыка всё равно наполнена любовью и спокойствием. И Slime You Out мог бы органично войти в саундтрек вечера на двоих.

Концерт Вольфганга Райзингера в Москве

Санкции санкциями, а крупные западные музыканты всё равно периодически приезжают в Россию. Особенно это справедливо для сферы академического искусства. Пример тому — сольный концерт австрийского органиста Вольфганга Райзингера в КЗ «Зарядье», доступный всем желающим на YouTube. В свою программу мастер включил произведения пяти веков: начиная с Букстехуде (конец XVII столетия) и Баха (первая половина XVIII) в первом отделении и заканчивая собственными импровизациями, то есть творчеством XXI века. Ну а самое большое внимание было уделено романтическому репертуару: Франку, Вьерну, Райнбергеру, жившим в позапрошлом веке, и отчасти примыкающему к ним в стилевом плане Дюрюфле.

Другое дело, что всё это Райзингер, обладающий огромным опытом церковного органиста, играет, в общем-то, с одним подходом — довольно строго, сдержанно, без явной аффектации. Он не стремится к внешним эффектам, не пытается поразить публику — скорее, погрузить в размышления. И отсюда же, вероятно, отказ от самых известных органных хитов. Неофиты, возможно, окажутся недовольны, но ценители наверняка оценят такое решение.

«Моя Мишель» — «Лав Ю»

Совсем недавно мы рассказывали о новых песнях Кайли Миноуг. И вот свежий сингл группы «Моя Мишель» вполне можно было бы назвать русским ответом на творчество австралийки. Правда, ответом подчеркнуто легкомысленным и ироничным. Здесь запоминающаяся полутанцевальная мелодия, поп-роковое сопровождение и фирменный мяукающий вокал, который тем более заставляет вспомнить о Кайли.

А в чем же отличие, помимо отсутствия широчайшего арсенала продюсерских ухищрений? Пожалуй, в том, что «Лав Ю» действительно запоминается и цепляет. Кажется настоящим. Это как сравнивать натуральное несовершенное яблоко с ветки и безупречный, будто созданный на 3D-принтере импортный фрукт.

Но вот еще что интересно: текст «Лав Ю» поется от лица брошенной женщины и вполне мог бы стать основой душещипательной баллады. Таня Ткачук же выбрала совсем иной подход. Контраст между не самыми радостными стихами и оптимистичной беззаботной музыкой можно трактовать по-разному, но нет сомнений, что он составляет особую прелесть композиции.

Thomas Mraz feat. Эрика Лундмоен — «Точки»

Уфимский исполнитель Thomas Mraz выпустил альбом про экологию — по крайней мере, на это указывает его название Eco+. Однако плюс здесь тоже неслучаен: речь, конечно, не только и не столько о защите деревьев, сколько об экологии отношений, чувств, действий. Музыкант утверждает, что написал все девять треков за пару дней, а основой музыкального материала стали работы битмейкера runawaymuzic. При этом звучание здесь максимально разнообразно, и в стилевом отношении пластинка вовсе не ограничивается рэпом и включает диско-рок, блюз-рок, панк, R'n'B, соул…

Пожалуй, самый яркий номер — дуэт с инди-певицей Эрикой Лундмоен. Ее характерный вокал оттеняет пение главного героя, и оба они весьма выразительно звучат на фоне эксцентричного сопровождения, которому даже сложно дать определение. Что ж, вот такой небанальный пример коллаборации звезд нового поколения, которые, в общем-то, и не считают нужным ограничивать свои творческие порывы одним направлением.

Плейлист «Известий»

Помимо композиций из нашего обзора мы включили в плейлист танцевальный трек румынской певицы Minelli, атмосферный трип-хоп шведа Джей-Джей Йохансона и немного классики — Баха в исполнении белорусского Metamorphose String Orchestra под управлением Павла Любомудрова.