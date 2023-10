Смотрят на «Сторону»: Dark Side Of The Moon Уотерса и танцы Уильямса

Роджер Уотерс переосмысляет The Dark Side Of The Moon, Робби Уильямс уходит в танцевальную электронику, а Дрейк выпускает альбом с рисунком своего сына в качестве обложки. Сразу три артиста-тяжеловеса порадовали новыми альбомами на этой неделе, вступив друг с другом в схватку за кошельки меломанов и отчисления стримингов. Впрочем, аудитории Дрейка, Уильямса и Уотерса вряд ли пересекаются. Так что если и есть, за что бороться, так это за внимание журналистов. Но мы не будем выбирать и поговорим обо всех трех новинках — а также некоторых других.

Roger Waters — The Dark Side Of The Moon Redux

Эта пластинка вызвала бурные споры еще до выхода, но теперь волна наверняка будет только нарастать. Если кто-то думал, что Роджер Уотерс решил просто перезаписать великий альбом Pink Floyd максимально близко к оригиналу, подобно тому, как это делает со своими ранними пластинками Тэйлор Свифт, он ошибался. К слову, на концертах Уотерс действительно играет The Dark Side в исходной версии, заменяя голос Дэвида Гилмора своими сессионными вокалистами — и получается очень даже достойно. Но в данном случае музыкант поставил перед собой более амбициозную задачу — радикально переосмыслить материал, предложить совершенно новый взгляд на него.

Что же получилось? Ключевые мелодии сохранились, но вместо пафоса и энергии оригинала мы слышим вкрадчивые, меланхоличные наигрыши, поверх которых звучит то низкий харизматичный вокал Уотерса, а то и вовсе его разговоры и «проповеди». Даже Money потеряла свою жесткость, чеканность, превратившись в почти фоновый блюз. Это может вызвать недоумение, но, с другой стороны, есть и определенная честность в том, что 80-летний артист не пытается изображать из себя 30-летнего и создает даже не вариацию на The Dark Side, а воспоминание о нем. Сон. Эхо. Что ж, он автор. Имеет право.

Lufthaus / Robbie Williams — Visions Volume 1

Если о The Dark Side Of The Moon Redux было известно давно, то эксперимент другого знаменитого британца — Робби Уильямса — оказался для многих поклонников сюрпризом. Вместе с Флинном Фрэнсисом и Тимом Меткалфом экс-солист Take That создал коллектив Lufthaus и выпустил альбом электронной танцевальной музыки. Сообщается, что проект возник во время пандемии и был вдохновлен любовью трио к берлинской электронной музыке. В дебютной пластинке Lufthaus действительно нет ничего от привычного репертуара Робби. Разве что тяготение к мелодичности, которое, впрочем, порой отходит на второй план перед атмосферными хаус-ритмами.

В целом музыка здесь, конечно, несколько вторичная. Практически все эти сэмплы, мотивы, приемы мы уже слышали, и если бы кто-то сказал, что треки были созданы четверть века назад, поверили бы легко. Вот и вокал Робби напоминает не столько его собственные работы, сколько синти-поп 90-х. Кстати, есть на диске один звездный дуэт: в композиции Immortal приняла участие Софи Эллис-Бекстор. Но погоды он не делает.

В нынешних драматичных реалиях запись, подобная Visions Volume 1, кажется вдвойне несовременной. Будто принесли потерянную и затем случайно найденную посылку, артефакт из прошлого. Но в этом же и прелесть: такой откровенный эскапизм может быть весьма востребованным.

Drake — For All The Dogs

С момента выхода альбома Certified Lover Boy, которым Дрейк бросил вызов Канье Уэсту и его нашумевшей пластинке Donda, прошло два года. Канадский рэпер, конечно, не сидел на месте — выпустил танцевальный диск Honestly, Nevermind, за ней — дуэтный лонгплей с 21 Savage под названием Her Loss. Но, казалось, все это какие-то промежуточные остановки.

И вот подоспел очередной блокбастер: почти такой же продолжительности, как релиз 2021 года, и с не менее впечатляющим списком звезд на фитах: J. Cole, SZA, Bad Bunny, Lil Yachty, опять 21 Savage — это только самые известные из списка.

Но главное — сам материал демонстрирует всё, за что мы любим Дрейка: эффектные чередования вокала (зачастую с порцией автотюна) и мелодизированной читки, эффектные, весьма разнообразные биты, мрачноватый саунд… Пожалуй, не хватает только цепляющих хитов. Может, оно и к лучшему. For All The Dogs не навязывается, не использует «запрещенные приемы», а слушать его приятно и интересно.

И последняя деталь: обложку альбома нарисовал шестилетний сын рэпера. Неужто Дрейк решил сменить имидж и переквалифицироваться из циничного плейбоя в заботливого отца?

Милош Бикович — «Ты танцуешь со мной»

Одна из главных звезд российского кино, сердцеед сербского происхождения Милош Бикович решил стать певцом. Материал для дебюта выбран сомнительный — стандартный поп-трек «Ты танцуешь со мной» мог бы появиться в репертуаре любого другого артиста отечественной эстрады. Ни балканского колорита, ни какого-то иного своеобразия здесь нет: стандартный бит, в меру банальная и привязчивая мелодия, ну и текст, не претендующий на высокую поэзию…

Пожалуй, данный опыт можно было бы смело пропустить (к тому же, фанаты Биковича послушали бы его и без наших рекомендаций). Но сам вокал оказался на удивление выразительным и харизматичным. Актер обладает колоритным бархатным бас-баритоном с легкой, едва заметной хрипотцой. И не приходится сомневаться, что поклонниц у артиста после такого релиза только прибавится.

Вопрос в том, насколько серьезно он будет развивать музыкальную карьеру, или же «Ты танцуешь со мной» останется разовым опытом. Но если вдруг Бикович захочет потеснить нынешних обителей российского поп-олимпа, все шансы у него есть. Осталось только найти хороших сонграйтеров и продюсеров.

Максим Фадеев, Юлдуз Усманова — «Скажи мне имя»

Макс Фадеев любит неожиданные коллаборации и дерзкие продюсерские ходы. В своем новом сингле и клипе он спел с узбекской певицей Юлдуз Усмановой, ставшей звездой еще в советские времена. И вдоволь поэкспериментировал с национальной тематикой.

«Скажи мне имя» — задорный танцевальный трек, целиком построенный на восточных мотивах (точнее, одном мотиве, который бесконечно повторяется и лишь изредка дополняется какими-то «орнаментами») и наполненный местным колоритом доверху.

Фадеев — мастер прямолинейности. Он не боится сочинять предельно навязчивые темы, будь то «Ворона» или «Мама Люба», вот и в данном случае композитор сделал всё возможное, чтобы буквально вбить в память слушателей главный мелодический «крючок».

И концентрация этники зашкаливает. Её, кстати, Фадеев использовал еще со времен Линды (помните «Песни тибетских лам»?), но там это тонко вплеталось в совсем иную эстетику, здесь же дается в лоб. И дело даже не в Юлдуз, которая поет, понятное дело, на узбекском, а в аранжировке и самом Фадееве. Его вокал в какой-то момент напоминает чуть ли не голос муэдзина, взывающего с минарета.

Прибавим к перечисленному сюжет клипа, где Макс и Юлдуз танцуют в окружении толпы на знаменитой площади Регистан в Самарканде — и получим образец творческой мимикрии в иной культурной среде.

И.С. Бах, К.Ф.Э. Бах — «Избранные произведения для гобоя»

Классический релиз недели — барочный альбом гобоиста Олега Якубовича. Музыкант играет на современном гобое, но в «аутентичной» стилистике — прямым звуком (без вибрато), с четкой атакой. Компанию ему составил клавесинист Федор Строганов — вместе они исполнили сонаты BWV 1030b и BWV 1031 Иоганна Себастьяна Баха, а также сонату BWV 1020, которая изначально атрибутировалась тому же автору, но сегодня многие считают ее сочинением сына Баха — Карла Филиппа Эммануэля и обозначают каталожным номером H 542.5.

Заметим, что все эти сонаты создавались для скрипки либо флейты, но играть их на гобое тоже можно — и получается очень выразительно: яркое, чуть резковатое звучание духового инструмента оттеняется более мягким клавесинным сопровождением.

Опусы на диске дополнены ариями из кантат Баха-старшего, в которых тоже присутствует гобой. Здесь к Якубовичу присоединяются виолончелист Евгений Аврушкин и сопрано Анна Пегова, но получается уже не столь убедительно, как раз из-за вокала. Пегова поет насыщенным оперным звуком, создавая стилевой контраст игре остальных музыкантов.

Плейлист «Известий»

Открывает наш плейлист совершенно неожиданная композиция: Андрей Князев из «Короля и Шута» сделал песню для кинофильма «Смешарики снимают кино». Продолжат тему неожиданных коллабораций Максим Фадеев с Юлдуз Усмановой, а у них танцевальную эстафету примет Милош Бикович — об этих композициях мы рассказали в обзоре. И завершают подборку более академические записи, тоже, впрочем, свежие: «Рондо» Алексея Айги и Сицилиана Баха из альбома Олега Якубовича.