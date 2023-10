Старые и песни о главном: Роллинги вернулись, Шер не уходила

Шер поет рождественские хиты середины прошлого века, The Rolling Stones кидаются в кантри и блюз, а Люся Чеботина берется за «Императрицу». В нашем очередном выпуске музыкального обзора ретротема звучит особенно ярко. Впрочем, в подборке «Известий» нашлось место и экспериментальным композициям, устремленным в будущее.

The Rolling Stones — Hackney Diamonds

Выход нового альбома легендарных The Rolling Stones — событие, в которое сложно поверить: их предыдущий лонгплей из оригинального материала появился аж 18 лет назад. Впрочем, видя концертную активность коллектива (даром что его участникам уже в районе 80), можно было предположить, что и в студию они найдут силы заглянуть. Так и получилось.

И пусть свежая работа вызвала смешанную реакцию — кто-то назвал ее предсказуемой, кто-то посетовал, что роллинги повторяются и не придумывают ничего нового, — кажется, даже скептики признают: здесь есть что послушать, а главное, Мик, Кит и Ронни (увы, уже без Чарли) по-прежнему в отличной форме.

Да, среди 12 песен нет ни одной, которая могла бы войти в сборник The Best Of. Нет и настоящих сюрпризов. Однако весь этот материал — из разряда «старый конь борозды не испортит». Например, в подвижных Depending On You и Whole Wide World прекрасные мелодии, в неторопливой Dreamy Skies — изящная примесь кантри, а в Mess It Up артисты дают заводной танцевальный ритм, и это уже даже не рок, а скорее поп-рок. Ну и маленькая жемчужина — финальный трек: старомодный блюз. Музыканты группы, недавно отметившей свое 60-летие (с ума сойти!), не боятся ретро. И в их случае надо говорить не о нафталине, а о классике.

Cher — Christmas

И еще одна нестареющая легенда — Шер — выпустила лонгплей. Причем впервые в своей карьере певица выступила в таком популярном жанре, как сборник рождественских каверов. До Нового года еще больше двух месяцев, но, как говорится, готовь сани с лета. Вот и Шер не стала откладывать запись в долгий ящик. Поможет ли ранний релиз в декабрьской битве за кошельки меломанов — узнаем позже. Но силы в бой брошены основательные. В союзники Шер взяла еще двух кумиров прошлого столетия — Стиви Уандера и Синди Лопер, а помимо них — молодого рэпера Tyga, с которым записала новую композицию Drop Top Sleigh Ride. Здесь есть и другие свежие номера, хотя, конечно, рядом с «вечнозелеными» хитами вроде Santa Baby и Please Come Home for Christmas они выглядят бледновато. Но задача альбома — не подтвердить творческий потенциал Шер (ей уже давно ничего никому не надо доказывать), а просто порадовать слушателей и поднять настроение в преддверии главного семейного праздника.

Драматургия диска традиционна: подвижные, полные энергии треки в начале, спокойная лирика и баллады — в середине, ну а под занавес — порция беззаботной музыки, призванная зарядить драйвом на весь остаток рождественской ночи. Всё, как доктор прописал. Пожалуй, единственный сюрприз здесь — прекрасная вокальная форма артистки: голос звучит ярко, полновесно, без малейшего возрастного оттенка. Рождественское чудо, не иначе!

The Kid LAROI, Jungkook & Central Cee — Too Much

Участники BTS продолжают развивать сольное творчество, поставив деятельность группы на паузу. И хотя каждый их них может похвастать внушительной армией поклонников (ну ладно, будем честны: поклонниц), юноши стараются заручиться поддержкой других актуальных звезд, прежде всего — западных. Очередной сингл Чонгука — тому пример. Соавтором трека выступил 20-летний австралиец The Kid LAROI. Несмотря на юный возраст, музыкант с Зеленого континента уже имеет в арсенале два суперхита — Without You и Stay (последний — дуэт с Джастином Бибером) и после сверхуспешных микстейпов готовится выпустить полноценный альбом. Композиция Too Much как раз и должна войти в будущую пластинку, а продюсером сингла выступил вышеупомянутый Бибер. Казалось бы, достаточно уже звезд для одного трека. Но создатели решили иначе и привлекли вдобавок рэпера Central Cee. Именно он зачитывает куплет ближе к концу номера, тогда как остальные делают ставку на пение.

Что ж, результат получился небезынтересным, хотя и насквозь коммерческим. Кажется, каждый элемент композиции был просчитан армией маркетологов, живого дыхания таланта за этим практически не чувствуется. С другой стороны, такой «фастфуд» как раз и хорош своей предсказуемостью: каждый слушатель получит то, за чем пришел. Ну а артистам достанутся места в чартах и сопутствующие блага.

Трио Дмитрия Илугдина — Solaris

Новый альбом джазового трио Дмитрия Илугдина (помимо лидера, играющего на фортепиано, в коллектив входят контрабасист Виктор Шестак и перкуссионист Петр Ившин), как и предыдущая пластинка Live Sketches, был записан вживую, но на этот раз — в присутствии публики. Концерт состоялся 26 января 2023 года в Театральном зале Московского международного Дома музыки. Впрочем, если не знать об этом факте, только аплодисменты между номерами, да подспудно ощущаемый сценический драйв выдают обстоятельства появления аудиоматериала. Ведь всё остальное — безупречность исполнения, качество звука — кажется абсолютно студийным.

Выступление это было особенным еще и потому, что к Илугдину с товарищами присоединился OpenSound Orchestra под руководством Станислава Малышева. И участие оркестрового коллектива создало особую теплую ауру, наполнило звучание трио симфоническим объемом. Да, подчас музыка казалась слишком сентиментальной, будто из трогательной сцены какой-то мелодрамы, но, с другой стороны, в этой откровенности, искренности немалая доля обаяния прозвучавших композиций.

Вообще, яркая особенность пластинки — неожиданные стилевые модуляции: вот вроде бы звучит чистый джаз, как вдруг мы понимаем, что слышим минимализм. А потом — нечто вроде киносаундтрека. Следить за подобными метаморфозами увлекательно. Но еще приятнее — просто погрузиться в музыкальный поток и перестать его анализировать, лишь получать удовольствие.

«Электроакустика. Под напряжением»

Мультимедийные концерты Центра электроакустической музыки (ЦЭАМ) Московской консерватории — уже состоявшийся бренд, прочно закрепившийся на концертном ландшафте столицы. Компоненты действа неизменны: экспериментальные сочинения современных композиторов, соединяющие звук синтезированный и «живой», видеопроекции на экране плюс эффектный свет, преображающий академические интерьеры Рахманиновского зала.

Однако составы исполнителей каждый раз варьируются, да и сами опусы совершенно разные по идеям, материалу, технике. На этот раз выделялась композиция-перформанс Ольги Бочихиной «Акустико-пространственные миражи. Сад», где исполнители использовали веточки деревьев для извлечения звука, а видеопроекции в реальном времени окрашивали потолок помещения. Еще одной кульминацией стала пьеса «Нет» Александра Хубеева — в ней фигура певицы (Ольга Россини) вступала в диалог с собственной тенью, то и дело появляющейся и исчезающей на задней стене благодаря вспышкам фиолетового света. Ну и нельзя не отметить опус руководителя ЦЭАМ Николая Попова «D», где наряду с привычными ударными инструментами и электроникой используется тормозной барабан от автомобиля «Жигули» (трансляция позволяет в деталях увидеть процесс исполнения). Да, для широкой публики эта «поездка» непроста, но — определенно увлекательна.

Люся Чеботина — «Императрица»

Ну и самая шокирующая и неожиданная новинка недели. Люся Чеботина исполнила хит Ирины Аллегровой для фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд в главной роли. Это, конечно, уже какой-то пост-пост-модерн: разухабистый ретро-хит из репертуара караоке — в костюмной драме про XVIII век, да еще и в радикальной переработке звезды зумеров. Соединение времен, не иначе!

В лучах солнца Монако песня авторства Игоря Николаева стала клубным хаусом, и если бы не знакомый текст, поначалу вовсе невозможно было бы догадаться, что перед нами та самая композиция четвертьвековой давности. Припев, правда, более узнаваем, но и здесь современный бит вкупе с отстраненным вокалом Чеботиной (ни грамма разудалости Аллегровой) убирают из исходного материала последние капли ресторанного шансона и наполняют смутно знакомый мотив вайбом 2020-х.

Нечто подобное делал Баз Лурман в «Мулен Руже», заставляя парижских героев начала XX века танцевать под рок-хиты 1970-х в диско-обработках «нулевых». Но Люсе пришлось, видимо, еще сложнее: слишком много у нас ассоциаций, связанных с аллегровской «Императрицей». И вот так разом их перечеркнуть — это надо иметь решимость не меньше, чем у Елизаветы Петровны, устроившей дворцовый переворот.

Плейлист «Известий»

Наш плейлист получился еще более пестрым стилистически, чем обзор. Открывает подборку композиция из свежего альбома R’n’B звезды Sampha, известной сотрудничеством с рэперами первой величины. Затем прозвучит очередной танцевальный ремикс лауреата «Грэмми» Иманбека. Эстафету примет «Императрица» Люси Чеботиной, а за ней мы перенесемся в Калифорнию: вопреки санкциям, американские кантри-артисты продолжают выпускать на наших стримингах свои новые записи, и Роб Бэрд — не исключение. Ну а в качестве завершения предлагаем послушать джаз-кроссовер Дмитрия Илугдина.