Вышел на Ринго: Маккарти помог другу-битлу, Тося Чайкина — китайцам

Пол Маккартни написал новую песню для Ринго Старра, FKA Twigs устроила премьеру на модном показе, а Тося Чайкина пришла в китайское кино. Новинки этой недели убедительно доказывают: творчество может преодолевать любые границы — и между жанрами, и между странами, и между людьми. Подробности — в материале «Известий».

Ringo Starr — Feeling The Sunlight

Ринго Старр в последние годы пристрастился к формату мини-альбома (EP) и вместо традиционных больших релизов стал выдавать в год по сборнику из четырех-пяти композиций. Правда, если для предыдущего EP певец даже не стал придумывать названия, просто обозначив его третьим номером, новая пластинка все-таки получила полноценное заглавие «Перемотать вперед» — как раз в духе оптимистичной и умеренно динамичной музыки.

Но есть здесь кое-что более существенное, что выделяет работу из всех предыдущих. Дело в том, что одну из песен для Ринго — Feeling The Sunlight — написал Пол Маккартни. Воссоединение битлов? Лишь формально и разово, но тем не менее нельзя не назвать это событием. Да и трек-то действительно симпатичный: мелодический стиль Маккартни прекрасно узнается, и, если мысленно заменить вокал Ринго на голос автора, номер спокойно можно было бы представить в любом сольном альбоме сэра Пола. Впрочем, и остальные песни EP вызывают самые приятные эмоции. Творчество Ринго Старра остается тем островком спокойствия и позитива, которого так не хватает в наше время. И некоторая наивность и старомодность этой музыке только на пользу.

Lenny Kravitz — TK421

Ленни Кравиц в следующем году отметит 60-летие, но певец явно не намерен расставаться со статусом секс-символа. В новом клипе он появляется полностью обнаженный — разумеется, в тех ракурсах, где видно, скажем так, не всё. Зато его торс, спина и то, что ниже, мелькают в кадре неоднократно. И в целом это три минуты безудержного самолюбования. Сюжет же незамысловат: Кравиц просыпается в своем особняке, чистит зубы, принимает душ, одевается. Но, разумеется, каждое бытовое действие сопровождается танцами и имитацией пения. В общем, утро проходит зажигательно и бодряще.

Что же касается музыки, то песня представляет собой беззаботный фанк-рок (рецензенты сравнивают композицию с творчеством Принса). И пусть мелодия не особо оригинальна и весьма примитивна, мощный гитарно-электронный саунд вкупе с энергичной вокальной подачей делают номер потенциальным хитом.

TK421 (название отсылает одновременно к «Звездным войнам» и «Ночам в стиле буги») — первый сингл из будущего альбома Blue Electric Light. Релиз запланирован на 15 марта 2024 года — таким образом, с момента выпуска предыдущего лонгплея Кравица пройдет уже пять с половиной лет. Но зато нам обещают двойной диск: видимо, все эти годы артист не сидел без дела, а копил материал. Что ж, значит, ждали не зря!

Фото: youtube.com/Lenny Kravitz

FKA Twigs — Unearth Her

После выхода микстейпа Caprisongs в 2021 году британская певица FKA Twigs отметилась только одним синглом — Killer, сопроводив его выразительным клипом. Но альбома за релизом не последовало. И вот прошло еще больше года, как артистка наконец анонсировала новый лонгплей и обнародовала первую песню из него, причем выбрала для этого необычный способ. Она создала 20-минутную музыкально-хореографическую постановку Unearth Her для модного показа Valentino, выступив в роли танцовщицы (впрочем, мы помним, что именно с этой профессии она начинала свой путь в шоу-бизнесе) и лишь в кульминационный момент взяв в руки микрофон.

Надо признать, исполненная ею песня очень многообещающая: напряженный стремительный бит контрастирует с нежнейшим хрупким вокалом FKA Twigs, а проникновенная мелодия оплетается электронными «кружевами». Если судить по этому треку, то будущий альбом окажется разумным балансом между экспериментальной ранней пластинкой LP1 и более доступной танцевальной Caprisongs. Однако никакой дополнительной информации о будущей работе (дата выхода, трек-лист и так далее) певица не опубликовала. Остается ждать — и смотреть выступление у Valentino, где, к слову, небезынтересна и хореографическая часть. Начинается она с того, что FKA Twigs, подобно факелоносцу из «Олимпии» Рифеншталь, пробегает по периметру зала — и этот спринт потом отзовется в зашкаливающем «пульсе» песни.

Тося Чайкина — «Надежда»

Песня русской певицы для китайского фильма? Почему бы и нет? Тем более если эта картина — «родственник» советской ленты. «Исчезнувшая в звездах» создана по мотивам «Ловушки для одинокого мужчины» Алексея Коренева (роли в картине 1990 года сыграли Николай Караченцов, Юрий Яковлев, Иннокентий Смоктуновский и другие звезды отечественного кино). На родине фильм режиссеров Лю Сян и Цуй Жуй собрал более $500 млн и стал главным прокатным хитом прошлого года. Теперь он выходит в российский прокат, и, видимо, чтобы сделать восточный кинематограф ближе нашему зрителю, было решено предложить сделать песню к картине Тосе Чайкиной.

Певица, известная по хиту «В сердце бахнули стрелы», справилась с честью: получилась мрачноватая баллада с неожиданно мощной кульминацией, где Тося бросает вызов Флоренс Уэлч из Florence and the Machine и демонстрирует, как открытый «фольклорный» вокал может быть отнюдь не лубочным, а полным драматизма и точно попадающим в нерв времени. Кстати, на музыкальных стримингах песня вышла вместе с демоверсией. И хотя поначалу кажется, что отличаются друг от друга они не так уж сильно, в итоге оказывается, что именно кульминации-то в первой версии и не было. И еще один любопытный факт: Тося планирует выпустить «Надежду» на китайском и английском языках для дальнейших показов фильма за рубежом.

Willie Key— A Different Key

Если включить альбом A Different Key и не посмотреть на имя исполнителя, ни за что не догадаешься, что он имеет прямое отношение к российской сцене. 12 испаноязычных композиций — образцовое латино с актуальными битами, вполне аутентичными мелодиями и столь модной сегодня примесью рэпа. Что-то подобное мог бы сделать Bad Bunny. Но на самом деле автор — Willie Key, уроженец Кубы, живущий и работающий в Москве. В 2016 году он громко заявил о себе, приняв участие в пятом сезоне шоу «Голос», где был в команде Леонида Агутина. С тех пор карьера артиста идет только по нарастающей, и причиной тому не только его данные, но и уникальная ниша: кто еще из наших эстрадных звезд может быть столь ограничен в латино? Ответ очевиден.

Причем, что важно, репертуар Уилли Кея — не нафталин в духе мыльных опер 1990-х; он соответствует всем мировым трендам и вполне органично смотрелся бы в исполнении любого западного представителя стиля. Одно расстраивает: ни одной баллады на альбоме нет. Уилли устраивает горячую вечеринку нон-стоп. Но, быть может, это именно то, что нужно в хмурые осенние дни.

Ivan Grebenschikov — States

Всего полгода назад у джазового пианиста Ивана Гребенщикова вышел альбом Endless Winter, как подоспел новый лонгплей. Но, если в прежнем релизе суть была в сочетании двух контрастных частей, в новой контрасты пропитывают всю музыкальную ткань. Здесь встречаются фри-джаз, минимализм, экспериментальная электроника, а в конце вдруг появляется даже вокальный номер (впрочем, назвать его «песней» язык не поворачивается, это скорее мелодизированное чтение текста под музыку).

В аннотации автор указывает, что материал диска — импровизационный, и в каждой импровизации у него была какая-либо отправная точка: аккорд, нота, груз, паттерн. Почувствует ли композиционный принцип слушатель — вопрос. Но, вероятно, этого и не требуется, поскольку главное здесь состояние. Недаром пластинка так и называется: «Состояния». Порой это меланхоличное созерцание, порой тревога, порой свобода.

Например, трек «Состояние 298 (Сегмент 2)» — подвижный авангардный джаз, наполненный легкостью, драйвом и эйфорией. Но уже следующий за ним «Сегмент 3» создает совсем иное, щемящее ощущение: исполнители тонко примешивают элементы ретро, а шуршащий электронный фон будто со старой пластинки почти на подсознательном уровне укрепляет ассоциации с прошлым. В записи помимо Ивана участвовали Александр Сенько (электроника), Владимир Волков (контрабас) и Петр Ившин (ударные). Впрочем, далеко не во всех номерах мы слышим полный ансамбль: где-то фортепиано звучит сольно, где-то выходят на первый план другие инструменты. И это еще добавляет контрастности альбому.

Плейлист «Известий»

Наш плейлист на этот раз пропитан осенним настроением. Откроет подборку трек из нового альбома джазового контрабасиста Авишая Коэна, затем прозвучит баллада Тоси Чайкиной и одна из самых лирических композиций с пластинки Уилли Кея. А напоследок предлагаем послушать номер из диска Ивана Гребенщикова и меланхоличный минимализм Петера Сандберга. Его новая работа имеет подзаголовок «Сочинено для спокойствия». Актуально, не правда ли?