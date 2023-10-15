Знать своих героев: Рерих в Третьяковке, Дягилев — в консерватории

В Третьяковской галерее открылась ретроспектива Николая Рериха. Киноконцерн «Мосфильм» к 100-летию со дня основания запустил свой киноконцертный комплекс. В Большом зале Московской консерватории прозвучала музыка к спектаклям антрепризы Сергея Дягилева, созданным в содружестве с Пабло Пикассо. Главный приз «Маяка», нового фестиваля отечественного авторского кино, достался мелодраме «Каникулы». В Санкт-Петербургском Доме кино состоялась российская премьера документального фильма «Идеальный музей. Возвращение Ренессанса», снятого при участии Италии и Германии. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Язычество и православие

В Третьяковской галерее открылась ретроспектива Николая Рериха. Центральным экспонатом стал только что отреставрированный театральный задник «Половецкий стан». В 1909 году художник создал его для постановки балета «Половецкие пляски» в рамках Русских сезонов Сергея Дягилева. Огромное полотно (23х10 м) выполнено Борисом Анисфельдом по эскизу Рериха и активно использовалось антрепризой вплоть до 1929 года.

Обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров считает, что театральные работы как нельзя лучше характеризуют русскую натуру художника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Одна из главных идей новой ретроспективы — представить Рериха не как интернационального мистика, увлеченного восточными учениями и завороженного красотой Гималаев, а как глубинно-русского художника, творчество которого уходит корнями в язычество и православие, а также в сказки и былины, — отметил эксперт.

В пресс-службе галереи сообщили, что по завершении выставки задник вернется в реставрационную мастерскую, а после реконструкции здания на Крымском валу будет экспонироваться на постоянной основе в качестве доминанты зала Дягилева.

«Мосфильм» с лазером

Киноконцерн «Мосфильм» запустил свой киноконцертный комплекс. Генеральный директор Карен Шахназаров считает, что этот мультиплекс — отличный подарок к 100-летию студии.

— Мы только начинаем работу, но планы достаточно амбициозные, да и возможности здесь большие, — поделился он с «Известиями». — Запуск киноконцертного комплекса — сложный технологический процесс, требующий времени.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Киноцентре четыре кинозала, оборудованные по последнему слову кинотехники.

Главный зал класса «Премиум» рассчитан на 520 мест и включает уникальную систему для кинопоказа, не имеющую аналогов в России. Он оснащен аудиосистемой Dolby System 136, а также цифровым лазерным проектором Barco с разрешением 4K.

Парад великих

В Большом зале Московской консерватории прозвучала музыка к трем знаменитым спектаклям антрепризы Сергея Дягилева, созданным в сотворчестве с Пабло Пикассо. «Парад» Эрика Сати, «Треуголка» Мануэля де Фальи и «Голубой экспресс» Дариюса Мийо исполнил ансамбль солистов «Студия новой музыки». Балетные сочинения в переложениях Андрея Кулигина и Андрея Бесогонова сопровождали видеопроекции с реконструкциями премьерных спектаклей в постановке Леонида Мясина и Брониславы Нижинской.

Обозреватель «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова считает, что этот музыкально-визуальный опыт может послужить началом целого цикла, посвященного антрепризе Дягилева.

Фото: Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского

— Международное содружество выдающихся композиторов, хореографов и живописцев, созванных русским культуртрегером под знамена «Русских сезонов», задало вектор развития музыкального театра на многие десятилетия, — заметила она. — Ничего равного ему с тех пор не случилось и в обозримом будущем вряд ли случится. Так что начинание «Студии новой музыки» можно только приветствовать: художественный мир должен знать своих героев.

Экспериментальный и уникальный

Главный приз «Маяка», нового фестиваля отечественного авторского кино, завершившегося в Геленджике, достался мелодраме «Каникулы», где главные роли сыграли Дарья Савельева и Полина Кутепова. Картина режиссера Анны Кузнецовой рассказывает о руководительницах школьного коллектива, которые везут спектакль своих подопечных на конкурс детских постановок на Черноморском побережье.

Фестивальными наградами был отмечен еще ряд картин, однако негласным победителем «Маяка» обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев считает фильм «Новый Берлин» Алексея Федорченко.

Кадр из фильма «Новый Берлин» Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

— Он вошел в программу последним и был анонсирован прямо накануне фестиваля, — пояснил эксперт. — Если говорить об актуальности, поиске и эксперименте, о новом киноязыке, об уникальном зрительском опыте наконец, то эта картина вне конкуренции. Многие уже после первого показа объявили ее гениальной, а член жюри Надежда Васильева-Балабанова прямо заявила, что это «Мона Лиза», и даже сравнивать с другими фильмами ее невозможно. Поэтому у фильма и нет ни одной награды жюри — он стоит особняком в конкурсе.

Сохранить и показать

Российская премьера документального фильма «Идеальный музей. Возвращение Ренессанса» состоялась в Санкт-Петербургском Доме кино. Картина Ивана Болотникова рассказывает о том, как русские и немецкие реставраторы восстанавливали пострадавшие во время Второй мировой войны скульптуры Донателло , итальянского мастера эпохи Возрождения. Вопреки «отмене» русской культуры, фильм был снят при поддержке Италии и Германии с участием руководителей музеев, а также итальянского и немецкого послов в России. Презентация работы состоялась в европейских культурных институциях, в том числе в Галерее Уффици, планируется также показ на итальянском телевидении.

— Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, говоря в «Идеальном музее» о музейных коллекциях, сказал, что искусство не принадлежит никому отдельно, что на самом деле оно принадлежит всем , — подчеркнул в беседе с «Известиям» Иван Болотников.

Премьера фильма «Идеальный музей. Возвращение Ренессанса» в галерее Уффици во Флоренции, Италия Фото: личный архив Ивана Болотникова

Перемещенные ценности — достаточно напряженная тема. Но те, кто участвовал в реставрации, вынесли ее за скобки, потому что главной своей задачей считали сохранить произведения искусства, показать их миру, заключил режиссер.