Не по Сеньке шапка Мономаха: музеи Кремля развенчали мифы царских регалий

В музеях Московского Кремля открылась выставка «Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата». Сокровища из собрания ММК, Третьяковки, Русского музея, Царского села и Петергофа выставили в Патриаршем дворце и Успенской звоннице. Кому на самом деле принадлежали детские доспехи великого князя Дмитрия Донского, какую загадку хранят шлем Александра Невского и сабля Владимира Мономаха, кто сидел на костяном троне Ивана Грозного — узнали «Известия».

«Иван Грозный и его трон»

Легенды столетиями окружают предметы из кремлевского собрания. Но с каждым годом, все больше доказательств о реальной истории экспонатов из сокровищницы открывается искусствоведам и реставраторам. Еще с первой половины XIX века ученые начали переосмысливать существовавшие предания. После наполеоновских войн возникло такое явление, как подъем русского национального самосознания. Началась романтизация истории. И в творческом порыве создавались новые мифы о предметах, принадлежащих русским монархам.

— Оружейная палата стала доступна для посещения в 1806 году по указу императора Александра I. Потом наступили тяжелые времена. Во время нашествия Наполеона Оружейная палата была эвакуирована. И после того, как Кремль был восстановлен, наступил период, когда русские цари решили демонстрировать иностранцам сокровища, рассказывать не только о русской истории, но и о династии Рюриковичей и Романовых, которые правили долгое время. Возникла необходимость в изучении артефактов из сокровищницы. Для того, чтобы рассказать интереснее, многие памятники стали назначаться свидетелями событий, которыми они не являлись, но могли охватывать период, начиная с Крещения Руси, — рассказала генеральный директор музеев Московского Кремля (ММК) Елена Гагарина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Многие легенды живут до сих пор. По ним снимают фильмы, героями которых становятся Александр Невский, Борис Годунов, Иван Грозный. К сожалению, артефактов времен этих правителей сохранилось не так много. А предметов, принадлежащих Александру Невскому — государю, не потерпевшему ни одного поражения в сражениях, причисленному к лику святых, — вообще не сохранилось. Немудрено: прошло 800 лет со дня рождения.

— Но о нем надо было что-то рассказывать, и поэтому один из прекрасных шлемов, хранящихся в Оружейной палате, приписали Александру Невскому, — добавила Елена Гагарина. — Но сделан он был только в XVII веке мастером Никитой Давыдовым для молодого царя Михаила Федоровича Романова. Он по сей день часто упоминается как шлем Александра Невского.

«Семейная Шапка Мономаха»

В центре экспозиции в Успенской звоннице находится полотно кисти Александра Литовченко «Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею». На картине можно найти и предметы, находящиеся за стеклом на выставке. Шлемы булатной стали, подарок из Османской империи, и Ерихонская шапка, и золоченная конская упряжь. Художник запечатлел на ней экспозицию Оружейной палаты образца 1875 года. Что было в реальной сокровищнице Ивана Грозного, сказать сложно. Потому что она была разграблена. Точно можно лишь сказать, что ему принадлежали Шапка Мономаха и Казанская Шапка, дошедшие до наших дней.

— Шапка Мономаха — это сложный памятник, — рассказала Елена Гагарина. — Это произведение искусства, которое, скорее всего, было сделано в Золотой Орде. Вокруг нее очень много легенд. Она была пожалована одному из Великих князей византийским императором Константином Мономахом. Шапка стала семейной реликвией Рюриковичей и передавалась от Великого князя старшему сыну. Со временем в XVII веке Шапка получила добавления — крест, камни, соболиную опушку. С этого периода она появилась в описании предметов русских правителей.

Возникновение мономаховых регалий связано с правлением Ивана III, который женился на Софье Палеолог. Возникла необходимость передачи власти от Византийских императоров. Этой шапкой в последствии венчали на царство русских царей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Есть на выставке костяной трон Ивана Грозного. «Это не его трон, — поправила директор Музеев Кремля. — Он назначен троном Ивана Грозного». А укореняли легенду произведения искусства. В частности, бронзовая скульптура работы Павла Антокольского. В его скульптуре, выполненной в натуральную величину, Иван Грозный восседает на этом троне.

— На самом деле он был сделан позднее правления Ивана Грозного, в XVII веке, это выяснили реставраторы. А произошло такое разночтение по причине того, что не сохранилось никаких документов о троне. И было решено, что Иван Грозный короновался на нем.

Как пояснила Елена Гагарина, коронационные предметы не делались для определенного монарха. Они хранились в Оружейной палате и выносились оттуда по необходимости. Но этот трон все же повидал русских правителей. На нем короновались наши цари. Мастер, создавший его тоже неизвестен. Музейщики предполагают, здесь видна рука как русских резчиков по кости, так и европейских. И со временем этот памятник приобретал новые черты.

«Кольчуга Ермака с оловянной мишенью»

— Вот эта «мишень» свидетельствует, что эта кольчуга принадлежала Петру Ивановичу Шуйскому, одному из воевод грозненского времени, а вот это свинцовая блямба — на которой оттиснуто арсенальное клеймо Оружейной палаты — двуглавый орел. Это означало, что кольчуга — казенное имущество и хранится в государевой казне, — рассказал «Известиям» заведующий сектором оружия и конского убранства ММК Сергей Орленко.

Соответствует железная амуниция современному 48-му размеру. Военачальник был не богатырского телосложения, но наверняка крепкий физически. Кольчуга весит около 12 кг. Во время Ливонской войны князь пал в бою, а кольчуга «ушла в народ». В XVII веке казачий отряд отбил ее у воровской самояди. Так называли народность, кочевавшей в районе Оби. Ее вернули в Оружейную палату. А позже сплелась легенда, что кольчуга была подарена Иваном Грозным Ермаку Тимофеевичу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Что это тот самый тяжкий панцирь, который не позволил ему выплыть. После гибели Ермака вещь стала трофеем воинов Кучума, пока не была найдена казаками, — отметил Сергей Орленко.

Все мифологизировано до последней крайности. По легенде, тело Ермака выловили нетленным. И, чтобы убедиться, что он умер, кучумовцы стреляли из лука в его тело. Как говорит ученый, путеводители по Оружейной палате XIX века — апогей мифотворчества. Например, в Сибири в церкви находили знамя, и до Москвы оно уже доходило как знамя Ермака. Или облегченной байдане (крупного плоского плетения кольчуге) приписывали во владельцы Бориса Годунова.

— Это доспехи рыцаря XVII века, а не Дмитрия Донского, — пояснила куратор выставки Мария Цыбезова. — А эти золоченные детские доспехи сделал мастер из Златоуста Иван Бушуев для цесаревича Александра Николаевича. Но они никогда не надевались. Потому что, пока сделали и доставили, мальчик вырос. Император Николай I был страстным коллекционеров оружия и доспехов. И сам наряжался на Царские карусели. Это — а-ля рыцарский турнир при дворе.

Для музеев Московского Кремля этот выставочный проект имеет особое значение. Как говорят сотрудники, путаная атрибуция предметов, принадлежащих русским правителям, не из злого умысла, не из желания обмануть и фальсифицировать историю. Просто на тот период времени не было столь глубоких познаний и методов для установки подлинности. Современные ученые находят все новые документы и ликвидируют огрехи предшественников. Но они не исключают, что и потомки могут подвергнуть сомнению и их выводы. Наука не стоит на месте.