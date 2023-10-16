Муз обоз: Юрий Антонов вышел в свет, Bahh Tee & Turken — в «Вегас»

Светская Москва изучала премудрости китайской кухни на 90-м этаже Москва-Сити. Игорь Скляр стал «ресторатором» в спектакле «Свет с неба». Юрий Антонов вышел в свет — он появился на гала-ужине премии «Виктория». Столичный Дом архитектора в этот вечер превратился в мистический особняк, открывший двери молодым артистам и представителям музыкальной индустрии. В Vegas City Hall в это время с первым большим сольным концертом выступали исполнители Bahh Tee & Turken. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей и светских героев на прошлой неделе.

Светский ужин в MUME

Началась неделя для героев столичной светской хроники с погружения в культуру Китая через гастрономическую ее часть. Встретились они, конечно, не в Поднебесной, но и впрямь поднялись почти до небес — на 90-й этаж башни «Федерация» в Москва-Сити. 10 октября там состоялся ужин по случаю официального открытия ресторана MUME. Название происходит от китайской сливы — одного из самых полезных продуктов на Востоке.

Валерия Дергилева Фото: Вова Поло Лина Дембикова Фото: Вова Поло Рената Пиотровски Фото: Вова Поло Сергей Калюжный Фото: Вова Поло Шеф-повар Джэки Ву Фото: Вова Поло Идрис Гитинаев Фото: Вова Поло Екатерина Земская Фото: Вова Поло Павел Камин Фото: Вова Поло Николай Ремчуков Фото: Вова Поло Кира Андреева Фото: Вова Поло Юлия Прокип Фото: Вова Поло

В ожидании первых блюд и восточных деликатесов занимали гостей не только свежие сплетни и любование панорамными видами столицы, но и изучение аутентичного интерьера — ресепшен словно цветочный бутон, величественные колонны с глиняными плитками в форме драконьей чешуи. Главный на кухне там известный шеф-повар из Гонконга Джэки Ву, в послужном списке которого культовые рестораны и отели азиатского региона. Отведать яства пришли телеведущая Валерия Дергилева, стилист и телеведущая Лина Дембикова, блогер Сергей Калюжный, актриса Рената Пиотровски, дизайнер Изета Гаджиева и многие другие.

Игорь Скляр стал «ресторатором»

Среда 11 октября прошла в столице под знаком другого блюда — спагетти. Из Санкт-Петербурга привезли премьеру независимого театрального проекта — спектакль «Свет с неба». Режиссер Анджей Бубень собрал на одной сцене народного артиста России Игоря Скляра, Светлану Щедрину и Александра Титенко. Звездных гостей пригласили на премьеру в «Студию театрального искусства». Среди них была замечена жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Без мужа.

Автор пьесы Дэвид Хэйер — один из наиболее острых драматургов, номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Пьеса, написанная им во второй половине 1990-х годов, впервые переведена на русский язык специально для постановки Анджея Бубеня. Герои — бывшие любовники. Кира — школьная учительница, Том — успешный ресторатор. Некогда случайная встреча привела молодую девушку в дом бизнесмена и его жены. За спиной благоверной он закрутил роман с Кирой, ставшей для семьи добрым другом и помощником. Но спустя много лет жена узнает об измене Тома. Девушка вынуждена покинуть дом и строить жизнь с нуля. Смерть супруги дает шанс мужчине вернуть былую любовь Киры. К этому даже подключается сын, 18-летний Эдвард. Появляясь на пороге квартиры любимой в бедном районе Лондона, ресторатор просит накормить его. И девушка начинает готовить спагетти. Артисты воспользовались не бутафорией, а реально готовили блюдо. Ароматы жареного чеснока, пряностей и перца разносились на весь зал.

Фото: Михаил Танюхин

А после спектакля гостей пригласили за стол. Там уже стояли блюда со спагетти, приготовленными на сцене. Ну а кроме того — клубника, ананасы, вяленое мясо, угорь, икра. К застолью присоединились артисты. Игорь Скляр выслушивал комплименты и восторги, без остановки сыпавшиеся на него. А Светлана Щедрина принимала цветы и подарки — накануне она отмечала день рождения.

Юрий Антонов пожаловался на память

Российская национальная музыкальная премия «Виктория» 13 октября собрала отечественный шоу-бизнес на традиционный гала-ужин. В этом году мероприятие из отеля в центре столицы переместилось в концертный дворец «LIVE Арена». В зале Sky Lounge были накрыты роскошные столы. Среди гостей были замечены: Игорь Крутой, Михаил Гуцериев, Яна Рудковская, Юрий Костин, Андрей Резников, Николай Агутин, Жасмин, Алексей Воробьев, Анита Цой, Сергей Жилин, Наталья Гордиенко, Таисия Повалий, группа «Фабрика» и многие другие. Настасья Самбурская появилась на мероприятии, на которое каждый год приходит продюсер Виктор Дробыш. Актриса долгое время судилась с ним за неэффективную раскрутку. Встреча грозила минимум испорченным настроением, но этого не произошло.

Все заметили отсутствие на ужине Филиппа Киркорова. Гости строили предположения, где он может быть. Кто-то говорил, что Филипп уехал на Бали. Другие — что отправился в кабинет к любимому хирургу за очередной пластикой. В любом случае его отсутствие заметили все. А вот кто удивил визитом, так это народный артист Юрий Антонов. В последнее время он всерьез занялся своим здоровьем, перенес несколько операций. Но друзьям не смог отказать, пришел на ужин премии.

Юрий Антонов Фото: пресс-служба премии «Виктория» Алексей Воробьев и Игорь Крутой Фото: пресс-служба премии «Виктория» Яна Рудковская Фото: пресс-служба премии «Виктория» Анита Цой и Александр Левшин Фото: пресс-служба премии «Виктория» Группа «Фабрика» и Helen Yes Фото: пресс-служба премии «Виктория» Михаил Гуцериев Фото: пресс-служба премии «Виктория» Жасмин Фото: пресс-служба премии «Виктория» Настасья Самбурская Фото: пресс-служба премии «Виктория» Таисия Повалий Фото: пресс-служба премии «Виктория»

— Я не скучаю по выходам в свет, мне лучше дома, на природе, с животными. Я слушаю самую лучшую музыку — пение птиц. И, кстати, даже не знаю, какой сегодня день недели, — признался Антонов.

На вечере сообщили о дате проведения музыкальной премии «Виктория». Награды лучшим исполнителям будут вручены на сцене самой «LIVE Арена» 16 марта.

Вечеринка в Доме архитектора

Интерьеры Центрального дома архитектора, который с 30-х годов служит штаб-квартирой Союза московских архитекторов, в пятницу 13-го превратились в дом с привидениями. Лестницы обросли густой паутиной, за роялем уселся скелет, а по коридорам бродили ведьмы и прочая нечисть. Поводом для тематического шабаша стали ребрендинг российского музыкального лейбла KOALA MUSIC, а также год его самостоятельной работы после ухода мейджора Sony Music Entertainment из России. Среди артистов лейбла — Джиган, Алсу, Анна Седокова, Сергей Лазарев, Денис Мацуев и многие другие.

Маргарита Аброськина Фото: Тим Осипов Ирина Чайковская Фото: Тим Осипов Алексей Столяров Фото: Тим Осипов Рустам Рептилоид Фото: Тим Осипов Исполнитель Kamazz Фото: Тим Осипов Исполнитель CMH Фото: Тим Осипов Никита Мартынов Фото: Тим Осипов Виктория Яценко Фото: Тим Осипов

Открыл вечеринку известный комик Руслан Рептилоид, он стал ведущим мероприятия и шутками развеял мрачную атмосферу. Позже на сцене мистического особняка свое творчество представили молодые артисты — хип-хоп исполнитель Kamazz, панк-рэпер СМН и другие. В первых рядах зрительного зала был замечен директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков, который, вероятно, уже планирует лайн-ап предстоящего летнего фестиваля и присматривается к исполнителям. На вечеринке также были Алексей Столяров, актриса Маргарита Аброськина, исполнитель AMCHI, Ирина Чайковская и другие.

Сольник Bahh Tee & Turken

На другой столичной сцене, в Vegas City Hall, в это время выступал с первым сольным концертом молодой дуэт Bahh Tee & Turken (Бахтияр Алиев и Туркен Салманова). В свое время музыкант стал известен аудитории благодаря соцсетям. Один из первых треков Бахтияра, который разлетелся тогда по интернету, — «Любви достойна только мама». Уже будучи успешным артистом и продюсером, он увидел в соцсетях каверы Туркен на популярные песни. В итоге музыканты выпустили совместный трек, а после продолжили сотрудничество в качестве коллектива.

Фото: vk.com/bahhteeturken

Со сцены в «Вегасе» прозвучали не только старые хиты Bahh Tee, но и песни из нового дебютного мини-альбома дуэта «Встретимся следующим летом». Сюрпризом для слушателей стало выступление приглашенных артистов — HammAli & Navai, Эллаи и ASAMMUELL.