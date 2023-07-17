Чувство контакта: «Иванушки International», Лолита и Баста выступили на VK Fest

В Москве в парке Горького 16 июля прошел масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом VK Fest. Он объединил лекторий, развлекательные, спортивные зоны и три концертные площадки, на которых выступили Anna Asti, Лолита, «Иванушки International», Баста и многие другие известные артисты . Open air посетили тысячи гостей, среди которых были и корреспонденты «Известий».

Балом правит синий

На два дня — 15 и 16 июля — парк Горького превратился в большую концертную площадку под открытым небом, собрав главных звезд шоу-бизнеса. Вместо привычной красной ковровой дорожки, которая бывает на мероприятиях с участием знаменитостей, они выходили на синюю, устраивали перформансы и исполняли свои песни. Игорь Николаев — «Комарово» и новую композицию «18 лет». Филипп Киркоров спел в тему — «Цвет настроения синий».

Филипп Киркоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Впрочем, главными музыкальными точками на карте фестиваля стали три большие сцены. На основной ведущей второй год подряд стала Ида Галич. Она призналась, что, несмотря на опыт, всегда переживает перед выходом к зрителям.

Ида Галич Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Выход на сцену — это стресс, и я очень сильно волнуюсь. Моя команда знает, что меня трясет до последнего, — сказала Ида Галич. — А зрители невероятные. Я второй год веду, и это какая-то магия и волшебство, когда ты выходишь, и тебя буквально сносит волной энергетики. Они очень добрые!

Всё, везде и сразу

Пока у синей сцены публика танцевала и срывала голоса, подпевая «Солнце Монако» Люси Чеботиной и зажигательным хитам Gayazovs Brothers, у белой визжали от восторга фанаты Инстасамки. Еще одна сцена — фиолетовая. Среди тех, кто поднялся на нее в дни фестиваля, — покорившие любителей музыки Тося Чайкина песней «В сердце бахнули стрелы» и CHEBANOV новой версией хита Губина «Ночь». Всего фестиваль посетило более 100 артистов.

Инстасамка Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

— Я видела, когда пела MIA BOYKA. Я пошла поводить жалом на тему того, как артистка работает. Меня порадовало, что там была живая барабанная установка. И вообще, насколько мне удалось заметить, звук — это вам не нажать на кнопочку и петь под полный плюс. Фестивальный подход сегодня артисты в основном соблюдают на все сто процентов. И старые ворчуны, которые орут, что все сейчас под фанеру поют, приходите на VK Fest и посмотрите, как работают молодые, — сказала «Известиям» телеведущая Яна Чурикова.

Центром притяжения молодежи стала блогерская сцена, где можно было взять автограф у Вали Карнавал, Юли Гаврилиной и других звезд интернета. В зону лектория стекалась публика постарше. Там выступали эксперты в разных сферах . Обсуждали будущее кино, спорта, региональные инициативы, клубную индустрию. Среди спикеров оказались писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, телеведущий Анатолий Вассерман, дизайнер и блогер Артемий Лебедев, диджей и основатель лейбла System 108 Евгений Машков.

Валя Карнавал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В программу также вошли десятки активностей и развлекательных программ. Зону косплея заполонили персонажи аниме и видеоигр. В музее советских игровых автоматов гости рубились в старенькую Nintendo и настольный хоккей.

— Здесь много людей разных возрастов. Они наслаждаются музыкой и вообще — атмосферой. И это классно, когда люди могут собраться в одном месте и делиться летними положительными эмоциями, — рассказала о впечатлениях журналистам чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Месяц с музыкой

Москва стала пятым городом, где в этом году отгремел VK Fest. Фестиваль под открытым небом стартовал 17 июня во Владивостоке, потом передал эстафету Новосибирску, Санкт-Петербургу, «Сириусу» (Сочи). В столицу open air приехал через месяц и собрал несколько десятков тысяч зрителей.

«Иванушки International» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Возможность посетить фестиваль в одном из пяти городов в пять разных дат очень расширяет нашу аудиторию, — сказал сооснователь VK Fest Константин Сидорков. — Мы всегда стараемся делать фестиваль максимально разножанровым, так как аудитория у нас самая широкая: и семьи, и молодые ребята, и даже много ровесников моих родителей. Каждый находит что-то свое, и это не всегда про музыку. Потому что VK Fest — это огромная территория парка. В Москве и в Петербурге было больше двух сотен различных застроек, площадок . И порубиться можно в баскетбол, и послушать лекцию интересного спикера, взять автограф у блогера.

Под июльским солнцем люди пели «Тополиный пух» и «Тучи» с одними из главных хитмейкеров 90-х — «Иванушками International».

— Людям всегда нужны эмоции. Когда в 90-х не было нормальных концертных площадок, как сейчас, мы выступали в каждом цирке страны. Мы, как три клоуна, выходили и кружили по этому манежу, потому что не было других площадок, — рассказали участники группы. — Такие фестивали нужны, потому что много талантливых людей, исполнителей, а еще много публики, которая пришла послушать.

Лолита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С Лолитой армия поклонников в унисон скандировала слова из хитов «Пошлю его на», «На Титанике» и «Ориентация север».

— Наконец-то у нас в стране не жалеют денег на сцену, звук, свет, на антураж музыкальный хороший и качественный — и всё это делается для зрителя, — сказала Лолита «Известиям».

Кстати, певица появилась в знаменитом комбинезоне с орнаментом, в котором выступала на другом фестивале в 2017 году. Она отметила, что с тех пор похудела, и предложила журналистам сделать коллаж «до и после».

Баста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов