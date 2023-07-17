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Звездный чат: VK Fest в Москве, Джеймс Кэмерон в блоге про «Титан»

Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Баста, Лолита, «Иванушки International» и Ёлка выступили на сцене VK Fest в Москве. Двухдневный open-air отгремел в Парке Горького. Елена Летучая, Надежда Сысоева и Егор Рябчик начали прошлую неделю с автопутешествия из столицы в Питер. Герои светской хроники устроили коктейльный батл на веранде ресторана Novikov. Певица Ray! Собрала друзей на презентации новых песни и клипа. Джеймс Кэмерон опроверг слухи об экранизации трагедии батискафа «Титан». «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

Баста, «Иванушки International», Лолита на VK Fest

В столице отгремел VK Fest 2023 — самый громкий open-air этого лета. В этом году фестиваль объединил пять городов. Концерты были в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, «Сириусе» (Сочи). В Москве фестиваль по традиции прошел в Парке Горького. В программе — лекции экспертов кино, бизнеса, журналистики, моды, встречи с блогерами, театральные представления, квесты, мастер-класс. И, самое главное, очень много музыки.

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Фото: ИЗВЕТИЯ/Эдуард Корниенко
Anna Asti

На сцене фестиваля зажгли Люся Чеботина, HammAli&Navai, Anna Asti, Ольга Серябкина, Лолита, Ёлка, «Иванушки International», Баста и многие другие.

Подробнее читайте в репортаже «Известий».

Сочи поет: Агутин на VK Fest, MIA BOYKA в свадебном платье
Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни

С ветерком в рабочую неделю

Надежда Сысоева, Елена Летучая, Евгений Бороденко, Александра Буримова, Елена Крыгина, Егор Рябчик, Алина Астровская и многие другие большой компанией отправились в путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Стартовали 9 июля от московской Плюс Дачи» на разноцветных джипах, с остановкой на ланч в живописном месте. Уже 10 июля в Питере участники заезда сначала заехали на Крестовский остров, где покатались на самокатах и устроили пикник, а к вечеру добрались до конечной точки путешествия — Плюс Дачи» на борту корабля CRUISE by KUZNYAHOUSE. Ее закрытие и стало поводом для рандеву. Там знаменитости отужинали под DJ-сет Леши Миронова.

Пикник по дороге в Санкт-Петербург

Пикник по дороге в Санкт-Петербург

Фото: Евгений Гребенников
Ольга Филипук, Алина Астровская и Антон Лаврентьев

Ольга Филипук, Алина Астровская и Антон Лаврентьев

Фото: Евгений Гребенников
Пикник на Крестовском острове

Пикник на Крестовском острове

Фото: Евгений Гребенников
Надежда Сысоева и Евгений Бороденко

Надежда Сысоева и Евгений Бороденко

Фото: Евгений Гребенников
Елена Летучая

Елена Летучая

Фото: Евгений Гребенников
Ужин в круизе

Ужин в круизе

Фото: Евгений Гребенников
Александра Буримова и Мария Кравцова

Александра Буримова и Мария Кравцова

Фото: Евгений Гребенников

В этом году «Плюс Дача» впервые заработала в Санкт-Петербурге. В течение двух недель на площадке показывали кино, проводили паблик-токи, устраивали вечеринки и другие ивенты.

Коктейльный батл

Команда Guest Management в лице Идриса Гитинаева и Киры Андреевой 12 июля собрала светскую Москву на веранде ресторана Novikov. Они презентовали коктейли собственного сочинения и предложили гостям проголосовать за лучший. На мероприятии были блогеры, журналисты, спортсмены, предприниматели и многие другие. Выбрать победителя батла они не смогли, поэтому оба напитка просто попадут в меню.

Идрис Гитинаев и Кира Андреева

Идрис Гитинаев и Кира Андреева

Фото: Артур Нечаев
Дарья Хаитметова

Дарья Хаитметова

Фото: Артур Нечаев
Ольга Мягких

Ольга Мягких

Фото: Артур Нечаев
Дарья Коробова

Дарья Коробова

Фото: Артур Нечаев
Коктейльный батл
Фото: Артур Нечаев

Новый клип Ray!

13 июля в пространстве «Студио» от HiFi-стриминга «Звук» прошла презентация новых песни и клипа начинающей певицы Ray! (Лидия Чистякова-Ионова). «Убегай» — это мотивационный трек в стиле легкого танцевального инди-попа. Видео к нему — анимационное и особенно понравится любителям анимэ.

Певица Ray (Лидия Чистякова-Ионова)

Певица Ray (Лидия Чистякова-Ионова)

Фото: пресс-служба Ray
Глюк’Oza

Глюк’Oza

Фото: пресс-служба Ray
Певица Ray (Лидия Чистякова-Ионова)
Фото: пресс-служба Ray
Певица Ray (Лидия Чистякова-Ионова)
Фото: пресс-служба Ray

Первыми оценить работу смогли гости вечера, среди которых отметились Глюк’Oza, ELSEA, Chi Chi, Дарья Волосевич, Ксения Минаева, Дмитрий Ашуров, Светлана Кузнецова.

Что задумал режиссер «Титаника»

Режиссер культового фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон опроверг слухи о намерении экранизировать историю о крушении батискафа «Титан». Ранее издание The Sun, ссылаясь на свои источники, сообщило, что он ведет переговоры о создании драматического сериала об обреченной субмарине, роли в котором могут достаться Мэтту Деймону и Кумэйлу Нанджиани.

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Фото: Global Look Press/ IMAGO/Dave Bedrosian
Джеймс Кэмерон

— Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас мне нужно это сделать. Я не участвую в переговорах о фильме OceanGate и никогда не буду, — написал Джеймс Кэмерон в своем блоге.

Сирена с «Титана»: продолжаются поиски батискафа с туристами
В толще воды раздаются странные стуки

Трагедия произошла в середине июня. «Титан» с туристами на борту отправился в путешествие к затонувшему «Титанику», но спустя несколько часов после погружения перестал выходить на связь. Через несколько дней поисков были найдены обломки, а экипаж из пяти человек признали погибшим.

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