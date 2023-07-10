Сочи поет: Агутин на VK Fest, MIA BOYKA в свадебном платье

Леонид Агутин, DJ SMASH, Клава Кока и другие зажгли на сцене VK Fest в Сочи. Группа Gayazovs Brothers тоже выступит на фестивале, но в Москве в следующие выходные. А пока парни порадовали поклонников новым клипом, в котором снялась известная певица. Герои столичной светской хроники уже выбирают наряды — они встретились на открытии концепт-стора SO POSH. За океаном Адель вышла на сцену во всеоружии после серии нападений на артистов. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

VK Fest в Сочи

Самое громкое событие прошлой недели — VK Fest в Сочи, который стал четвертым городом, принявшим фестиваль этим летом. Музыкальный праздник уже отгремел во Владивостоке, Новосибирске и Санкт-Петербурге. В каждом городе свой лайн-ап, в который входят популярные музыканты — постоянные участники чартов «VK Музыки».

Жители и гости солнечного Сочи подпевали хитам Клавы Коки, поддавались романтическим чувствам под «На сиреневой луне» и «Я буду всегда с тобой» Леонида Агутина, провожали закат под лирику Мари Краймбрери и отрывались как никогда под сет DJ SMASH. Фестиваль прошел на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса. На сцене также выступили Звонкий, Коста Лакоста и Султан Лагучев.

Фото: пресс-служба фестиваля VK Fest Клава Кока

— Султан Лагучев — главный амбассадор Юга России. Его песни здесь звучат абсолютно повсюду. Поэтому мы приняли решение, чтобы он стал открытием фестиваля, — сказал «Известиям» сооснователь VK Fest Константин Сидорков. — Главная идея — объединить лайн-апом все возрасты. Поэтому у нас в программе есть и Леонид Агутин — мэтр российской музыкальной сцены, есть рэпер Звонкий, есть прогрессивный Коста Лакоста, а также Клава Кока и Мари Краймбрери — две артистки, которые не вылезают из чарта «ВКонтакте».

Гости также могли посетить творческие и спортивные мастер-классы, заглянуть на лекторий. Всего фестиваль на южном побережье собрал больше 15 тыс. зрителей, среди которых были и корреспонденты «Известий». Подробнее о том, как прошел фестиваль в Сочи, читайте в нашем репортаже.

MIA BOYKA пошла под венец

Завершится VK Fest 2023 в Москве — 15 и 16 июля в парке Горького. Среди тех, кто выступит там в первый день, — группа Gayazovs Brothers, заявившая о себе танцевальными треками «Малиновая лада», «Я, ты и море» и другими.

Помимо любимых песен, дуэт исполнит на фестивале свой новый сингл «Невеста», который рискует стать главным свадебным хитом этого лета. А пока музыканты порадовали поклонников клипом на эту композицию. Премьера состоялась 7 июля.

Фото: пресс-служба S&P Digital Бэкстейдж со съемок клипа «Невеста» группы Gayazovs Brothers

Режиссерское кресло занял Сергей Черкасов, известный работой со многими музыкантами. А главную роль исполнила певица MIA BOYKA. Ее героиня переживает день сурка — она раз за разом идет под венец, пока не понимает, к какому решению ее подталкивает судьба.

На люксе

Светская публика, люксовые бренды одежды, предметы искусства, винтажная мебель 1970-х годов — и всё это в одном месте. 4 июля концепт-стор SO POSH устроил прием в честь открытия нового пространства в торговом центре галереи «Времена года». Гости вечера подбирали луки, наслаждались DJ-сетом, а еще получали арт-терапию. В центре зала разместилась художественная работа Оли Австрейх из серии «Тушите Свет» — разбившаяся хрустальная люстра. Это отсылка к работам художника Ильи Кабакова и работам режиссера Софии Кополлы.

Открытие концепт-стора SO POSH Фото: Антон Донников Открытие концепт-стора SO POSH Фото: Антон Донников Юлия Игнатьева Фото: Антон Донников Айсель Мамедова Фото: Антон Донников Идрис Гитинаев и Илларион Ахезин Фото: Антон Донников Мария Тё Фото: Антон Донников Павел Камин Фото: Антон Донников Катя Лобанова Фото: Антон Донников Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: Антон Донников

Тему продолжили инсталляции декоратора Юлии Шакировой, размещенные в витринах. На прощание каждый в качестве комплимента получил фирменную кепку. На коктейль заглянули представители мира моды, светские обозреватели, инфлюенсеры и многие другие.

Адель пригрозила поклонникам «оружием»

Популярная британская певица Адель во время своего шоу в Лас-Вегасе вышла на сцену с необычным «оружием» — устройство выстреливает в толпу футболки, сообщает Variety. Вооружиться она решила неспроста. В последнее время в СМИ регулярно появляются новости о нападении зрителей на артистов во время их выступлений.

Сначала досталось певице Биби Рексе, в лицо которой прилетел телефон фаната. В Пинк — прах матери ее поклонника. В Гарри Стайлса во время его выступления в Вене тоже кинули какой-то предмет, который угодил прямо в глаз.

Фото: Getty Images/Kevin Mazur Адель

Адель призвала зрителей держать себя в руках и не делать подобных выходок.

— Перестаньте бросать вещи в артистов. Я предупреждаю вас. Посмейте хоть что-нибудь в меня бросить, и я вас застрелю! — сказала в шутку певица.

Впрочем, идея с футболками не новая. Недавно на фестивале в Хабаровске подросток бросил бутылку в блогера Карину Кросс, когда она была на сцене. Знаменитость решила в ответ преподать юноше урок доброты — пригласила на сцену и подарила футболку.