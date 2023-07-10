Лайк солнца золотого: Агутин, Клава Кока и другие на VK Fest в Сочи

VK Fest отгремел 8 июля в Сочи. Город стал четвертым по счету, где проходит музыкальный фестиваль в этом году. На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса выступили Леонид Агутин, Клава Кока, Мари Краймбрери и другие звезды, которым подпевало больше 15 тыс. зрителей. Среди слушателей были и корреспонденты «Известий».

Солнечный Сочи

Морской бриз, погода около +30 градусов и главные музыкальные хиты — в такой атмосфере в Сочи прошел VK Fest. Сцена разместилась на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса напротив величественных достопримечательностей — поющих фонтанов, олимпийского огня, стадиона «Фишт».

По соседству со сценой разместились лаунж-зоны, множество павильонов и шатров, где проходили разнообразные активности. Например, Государственный Эрмитаж провел мастер-классы по античному искусству. Гости могли расписать греческую вазу, сделать украшение из глины, создать мозаику по древним образцам или витражный светильник. Фанаты спорта сосредоточились на площадках футбольного клуба «Сочи» и одноименной хоккейной команды. Неподалеку интеллектуалы сражались за звание самого умного в игре «Мозгобойня».

Фото: пресс-служба фестиваля VK Fest

Была и образовательная программа. На площадке лектория прошли лекции и дискуссии с участием представителей разных сфер — от спорта до кулинарии. Одну из них провел самый известный российский путешественник Федор Конюхов.

— Мне приятно, что молодежь любит романтику и путешествия. Я согласился приехать, потому что я хотел рассказать молодым ребятам о своем опыте, о том, что видел. Я получил огромное удовольствие за эти полтора часа, что с ними общался. Они любят географию, думают об экологии не только нашей страны, но и всего мира, любят путешествовать, — поделился Конюхов впечатлениями с журналистами.

После выступления он решил немного прогуляться по городу.

— В Сочи стоит шхуна «Святая Виктория», на которой я когда-то ходил в Индийском океане, в Средиземном море. В 2009 году на нас нападали сомалийские пираты. На бортах даже пули застревали. Собираюсь сходить посмотреть, — рассказал он о планах «Известиям».

Фото: пресс-служба фестиваля VK Fest Федор Конюхов

«Я не думала, что у меня получится стать популярной»

Сразу после его выступления в лектории на главной сцене стартовала концертная программа. Открыл лайн-ап молодой певец родом из Карачаево-Черкесии Султан Лагучев, который прославился песнями «Горький вкус» и «Между нами война».

— Султан Лагучев — главный амбассадор Юга России. Его песни здесь звучат абсолютно повсюду. Поэтому мы приняли решение, чтобы он стал открытием сегодняшнего фестиваля, — сказал «Известиям» сооснователь VK Fest Константин Сидорков. — Главная идея — объединить лайн-апом все возрасты. Поэтому у нас в программе есть Леонид Агутин — мэтр российской музыкальной сцены, есть рэпер Звонкий, есть прогрессивный Коста Лакоста, а также Клава Кока и Мари Краймбрери — две артистки, которые не вылезают из чарта «ВКонтакте».

Многие из этого списка начинали свой звездный путь, просто публикуя песни на странице в соцсети.

Фото: пресс-служба фестиваля VK Fest Мари Краймбрери

— Я выкладывала музыку, потому что я кайфовала от этого. Я не думала о том, что у меня получится стать популярной, — сказала «Известиям» Мари Краймбрери. — Я помню свои первые 10 тыс. лайков. Это было очень много для того периода! Песня «Давай навсегда» прям выстрелила, и мне оборвали телефоны лейблы с предложениями.

Похожая история и у Султана Лагучева.

— Я начинал свою карьеру музыканта с того, что стал играть на национальной гармошке и петь. Я записывал на диктофон и загружал на страницу, — вспомнил он в разговоре с «Известиями».

Фото: пресс-служба фестиваля VK Fest

VK Fest уже отгремел в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке. Такая большая география у фестиваля впервые за восемь лет существования.

— Есть несколько флагманских мировых фестивалей, которые всегда удивляют, пытаются сделать то, что никто не делал до этого. Но, наверное, 90% всех музыкальных фестивалей двигаются примерно на одном и том же уровне. Для меня личным открытием было в прошлом году посетить фестиваль Lollapalooza в Чикаго. Я думал, что там всё так же помпезно, как на Coachella, а оказалось, что всё достаточно просто: простые сцены, ребята ставят больших артистов, продают билеты и в целом ни на чем больше не заморачиваются. Я тогда писал коллегам: «Как так? Это же большой, известный фестиваль, проходит по всему миру!» Но у них своя модель, по которой они работают. Мы все-таки в команде новаторов, стараемся сделать каждый год лучше, чем предыдущий, — сказал «Известиям» сооснователь VK Fest Константин Сидорков.

Предложение руки и сердца

Спустя пару часов после начала концерта организаторы объявили sold out. С особым нетерпением собравшиеся ждали выступления Леонида Агутина. Многотысячная толпа скандировала имя артиста, пока он не вышел на сцену, а потом в один голос пела любимые хиты — «Остров», «На сиреневой луне», «Ай-ай-ай», «Хоп хэй лала лэй» и другие.

На сцену с артистом поднялся и его 88-летний отец Николай Петрович. Вместе они исполнили песню «Отец рядом с тобой». А когда артист пел «Я буду всегда с тобой», один из зрителей сделал предложение возлюбленной.

Фото: пресс-служба фестиваля VK Fest Выступления Леонида Агутина на сцене VK Fest

Финальным аккордом фестиваля стали сет DJ Smash и шоу поющих фонтанов. Сочи передает эстафету Москве, где состоится финальная часть летнего open air. В столице фестиваль будет идти два дня — 15 и 16 июля — в парке Горького. Выступят Баста, Anna Asti, «Иванушки International», Лолита и многие другие.