Реклама
Прямой эфир
Мир
Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн
Экономика
Компания «М.Видео» сменила логотип в рамках ребрендинга
Экономика
Магазины Adidas и Reebok откроются в России под новой вывеской
Общество
Певец Шарлот обжаловал свой арест
Мир
МЧС России доставит еще 27,5 т гумпомощи для жителей Газы
Мир
Экипаж разбившегося в Японии американского конвертоплана Osprey признан погибшим
Общество
В Архангельске задержаны подозреваемые во взяточничестве
Мир
СМИ сообщили о непопулярности в ЕС плана финансирования Киева за счет активов РФ
Мир
В Берлине признали проблемы с задержками поставок оружия Киеву
Мир
Конгрессмен признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году
Общество
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей
Общество
Производитель колонок «Урал» выиграл суд о схожести с техникой JBL
Мир
Конгрессмен выразил уверенность в скором оставлении Украины США
Общество
В Санкт-Петербурге задержан криминальный авторитет
Мир
Захарова оценила заявление главы минобороны ФРГ о союзе с Украиной
Сюжет:

МЧС России доставит еще 27,5 т гумпомощи для жителей Газы

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Борт МЧС России доставит еще 27,5 т гуманитарной помощи для жителей Газы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства 6 декабря.

«Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят ее населению Газы», — говорится в сообщении.

Этим рейсом в Газу отправят матрасы, одеяла, средства личной гигиены, продукты, детское питание.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

Ранее, 5 декабря, директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко сообщил, что на данный момент более 288 т гумпомощи для жителей Газы доставлено в египетский город Эль-Ариш рейсами МЧС России.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Он подчеркнул, что никаких зон безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023