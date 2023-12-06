МЧС России доставит еще 27,5 т гумпомощи для жителей Газы

Борт МЧС России доставит еще 27,5 т гуманитарной помощи для жителей Газы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства 6 декабря.

«Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят ее населению Газы», — говорится в сообщении.

Этим рейсом в Газу отправят матрасы, одеяла, средства личной гигиены, продукты, детское питание.

Ранее, 5 декабря, директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко сообщил, что на данный момент более 288 т гумпомощи для жителей Газы доставлено в египетский город Эль-Ариш рейсами МЧС России.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Он подчеркнул, что никаких зон безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.