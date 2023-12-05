Более 288 т гумпомощи доставили из РФ жителям Газы

Для жителей Газы уже доставлено рейсами МЧС России более 288 т гуманитарной помощи. Об этом 5 декабря сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

«Всего 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш уже доставлено более 288 т гумпомощи для жителей Газы», — сообщил Охотенко.

Отмечается, что в египетский город Эль-Ариш были доставлены продукты питания, медикаменты, одежда, обувь и другие предметы первой необходимости.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через переход «Рафах» прекратился после возобновления боевых действий.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.