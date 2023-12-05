Россияне назвали самые неудачные новогодние подарки

12% опрошенных граждан России назвали одежду худшим подарком на Новый год, это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, опубликованных 5 декабря на его сайте.

Среди наиболее раздражающих предметов одежды, получаемых в качестве подарка, россияне отметили носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы, особенно если они украшены новогодними принтами.

Еще 4% россиян назвали неудачными презентами косметику и средства гигиены. Также в список нежеланных подарков вошли такие категории товаров, как сувениры, сладости и кухонные принадлежности, каждая из них набрала по 3% голосов.

При этом 18% респондентов заявили, что самое худшее, что может случиться в Новый год, это полное отсутствие поздравлений. Еще для 5% опрошенных худшим «новогодним подарком» являются плохие новости или отсутствие хорошего настроения в преддверии праздника.

По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще критиковать дарителей одежды, обратила внимание «Газета.Ru».

Опрос проводился с 15 ноября по 4 декабря, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 390 населенных пунктов по всей России.

14 ноября «Известия» ознакомились с опросом аналитиков «ЮMoney», согласно которому самым популярным видом досуга у россиян в праздники оказались путешествия, так ответили 30% респондентов. Еще 28% опрошенных предпочитают в праздники просмотр сериалов, 25% — онлайн-игры.

Ранее, 19 октября, в «ЮMoney» рассказали, что, согласно результатам опроса, 60% россиян планируют отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных, а 8% респондентов решили встретить Новый год за городом или на даче, еще 7% пойдут в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках.