Назван самый популярный вид отдыха у россиян в праздники

Самый популярный досуг у россиян в праздники — путешествия, просмотр сериалов и онлайн-игры. Об этом говорится в исследовании аналитиков Юmoney, с которым ознакомились «Известия» 14 ноября.

«Так, 30% стараются даже в короткие выходные отправиться в поездку по России или в другие страны. Еще 28% россиян проводят праздники за просмотром сериалов. Некоторые из респондентов рассказали, что даже брали отгулы, чтобы досмотреть сезон любимого сериала», — отметили эксперты.

В то же время около 25% опрошенных проводят время с друзьями по онлайн-играм или играют одни. Еще 8% россиян отдыхают с детьми и по возможности берут отпуск в период их школьных каникул. По 10% респондентов тратят отпуск и праздники на бары и рестораны, бассейны, спа-центры и бани. А 30% ответивших на вопросы успевают заниматься также работой и домашними делами.

При этом, по данным аналитиков «ЮKassa» (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), в России в этом году с 3 по 7 ноября значительно вырос спрос на развлекательные мероприятия — на билеты в кино, театр и на концерты.

В исследовании уточняется, что большинство россиян (62%) проводят короткие праздники в России, из них 32% отдыхают в Москве и в Санкт-Петербурге, а 30% — в других российских городах. Еще 10% респондентов обычно остаются в своем городе или едут за город, столько же опрошенных отправляются в Европу, 18% — в другие страны мира.

Ранее, 19 октября, в Юmoney рассказали, что, согласно результатам опроса, 60% россиян планируют отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных, а 8% респондентов решили встретить Новый год за городом или на даче, еще 7% пойдут в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках.