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Врач предупредил об опасных последствиях невылеченного насморка

Отоларинголог Мухамадьяров: насморк может привести к воспалению мозга
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Обычный насморк может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до воспаления мозга, предупредил в разговоре с «Известиями» 5 декабря врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Нияз Мухамадьяров.

По его словам, простуды, синуситы и любое воспаление пазух носа чреваты серьезным заболеванием — гайморитом. Механизм его развития хорошо изучен: в полость носа или гайморову пазуху попадают инфекции, вирусы, бактерии, которые вызывают отек.

«Из-за него не удается очистить нос от слизи, в результате повышается давление в носу и возникает характерная боль. Диагностировать его можно на приеме у доктора. Боли под глазом, усиливающиеся при наклонах, густая зеленая слизь из носа, отеки лица должны насторожить. Признаками гайморита может быть и запах гноя в носу», — сказал специалист.

Лечить гайморит следует под контролем врача. Обычно консервативная терапия включает в себя обезболивающие средства, сосудосуживающие назальные препараты, при необходимости антибиотики. Назначаются промывания носа солевыми и лекарственными растворами. В некоторых случаях подключают гормональные средства.

«На выздоровление обычно уходит от недели до двух. Хроническим заболевание становится, если длится более 12 недель. Гайморит может стать причиной воспалений среднего уха, окружающих тканей глаза, оболочек мозга. Кроме того, есть риск попадания инфекции в кровоток, что может привести к сепсису и другим серьезным проблемам. По определенным показаниям врач может назначить такую процедуру, как прокол пазухи носа», — пояснил Мухамадьяров.

С гайморитом также связана масса мифов, и главный из них рожден как раз страхом перед проколом. Многие думают, что если проколоть пазуху, то гайморит будет хроническим и проколы придется делать регулярно. Также ошибочно убеждение, что прогретый мешочек соли или теплое вареное яйцо, положенные на переносицу, помогут от симптомов гайморита, резюмировал врач.

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В декабре прошлого года врач Елена Горина объяснила опасность применения сосудосуживающих капель для носа. По ее словам, такие средства могут привести к артериальной гипертензии, бессоннице и другим осложнениям.

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