Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-президент США Клинтон заболел COVID-19
Мир
Кандидат в послы США в РФ потребовала возобновить инспекции для переговоров о ДСНВ
Спорт
Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира за Аргентину
Армия
Российский солдат выжил в горящем танке под обстрелом украинских боевиков
Мир
В Латвии допустили срыв учебного процесса из-за языковых проверок педагогов
Армия
Расчеты гаубиц «Д-30» нанесли удары по огневым позициям украинских боевиков
Армия
«Известия» показали кадры работы бронепоезда
Армия
Боевая работа российских бомбардировщиков Су-34 попала на видео
Мир
Макрон заявил о заинтересованности в стратегическом диалоге с США
Экономика
По итогам года экономисты спрогнозировали спад ВВП на 3,6%
Общество
В России вступил в силу закон о контроле за деятельностью иноагентов
Армия
Глава Снигиревского района сообщил о гибели 10 тыс. украинских боевиков за 1,5 месяца

Врач объяснила опасность применения капель для носа

Врач Горина: сосудосуживающие капли для носа могут привести к артериальной гипертензия и бессоннице
0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заложенность носа — один из основных неприятных симптомов респираторных инфекций, но привычка избавляться от него с помощью сосудосуживающих капель и спреев может навредить слизистой и сформировать зависимость к этим лекарственным средствам. Об этом предупредила врач общей практики, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Елена Горина в беседе с «Известиями» в четверг, 1 декабря.

Не чесноком единым: что есть и пить во время простуд и ОРВИ
Какая рыба зимой полезнее всего и почему на время болезни лучше забыть про сахар

Как пояснила специалист, через верхние дыхательные пути вирусы и инфекции проникают в организм человека. Во время этого вторжения на слизистой носа развивается воспалительный процесс: она становится отечной и рыхлой, появляются выделения. В результате просвет полости носа значительно сужается и дыхание затрудняется.

В такой ситуации зачастую прибегают к спреям от насморка с сосудосуживающим действием. Они сокращают сосуды слизистой и отек на какое-то время спадает, дышать становится гораздо легче, но применять эти назальные средства слишком часто и долго нельзя. После 5–7 дней лечения слизистая носа будет высушиваться, появится ощущение зуда и жжения, а вместо желаемого лечебного эффекта у человека сформируется зависимость к таким каплям.

«Одно из самых распространенных осложнений при длительном применении сосудосуживающих средств от насморка — быстрое формирование стойкой зависимости. Развивается она из-за того, что сосуды привыкают сужаться только под действием препарата, а без него вновь расширяются, появляется отек и дыхание снова ухудшается. В итоге уже здоровый человек продолжает использовать лекарство, потому что без него не может полноценно дышать, — у него сформировался медикаментозный ринит», — предостерегла Горина.

Кроме того, основное действующее вещество сосудосуживающих капель и спреев попадает в общий кровоток. При их длительном применении в превышающем рекомендуемую дозировку объеме, развивается негативное влияние на ткани и органы. Например, у человека могут появиться артериальная гипертензия, одышка, головная боль или бессонница.

По словам врача, примерно на четвертый-пятый день при респираторной инфекции, когда дыхание носом восстанавливается, назальные сосудосуживающие средства необходимо полностью отменить. Отличной альтернативой им станут капли с другим действующим веществом, а также растворы для промывания носа. А вот от народных методов лечения, таких как закапывания в нос свекольного или лукового сока, рекомендуется воздержаться — эти процедуры могут спровоцировать ожог слизистой

При этом если зависимость от спреев и капель уже сформировалась, правильную тактику по избавлению от нее подскажет только врач. Для этого специалист может порекомендовать, например, короткий курс гормональных препаратов местного действия, усиленный физиотерапевтическими процедурами.

«Если назальные сосудосуживающие капли и спреи использовать правильно, то привыкания не будет. Зависимость проявляется, когда пациент пренебрегает инструкцией по применению, нарушает частоту и продолжительность терапии», — добавила Горина.

В сентябре врач-психотерапевт Михаил Гаврилов предупредил, что применение сосудосуживающих средств для носа небезопасно для сердечно-сосудистой системы и может привести к катастрофическим последствиям. По словам медика, опасность также представляет проглатывание таких капель — это может привести к спазмированию сосудов в органах желудочно-кишечного тракта, и, как следствие, нарушению пищеварения и усвоения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022