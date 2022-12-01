Врач объяснила опасность применения капель для носа

Заложенность носа — один из основных неприятных симптомов респираторных инфекций, но привычка избавляться от него с помощью сосудосуживающих капель и спреев может навредить слизистой и сформировать зависимость к этим лекарственным средствам. Об этом предупредила врач общей практики, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Елена Горина в беседе с «Известиями» в четверг, 1 декабря.

Как пояснила специалист, через верхние дыхательные пути вирусы и инфекции проникают в организм человека. Во время этого вторжения на слизистой носа развивается воспалительный процесс: она становится отечной и рыхлой, появляются выделения. В результате просвет полости носа значительно сужается и дыхание затрудняется.

В такой ситуации зачастую прибегают к спреям от насморка с сосудосуживающим действием. Они сокращают сосуды слизистой и отек на какое-то время спадает, дышать становится гораздо легче, но применять эти назальные средства слишком часто и долго нельзя. После 5–7 дней лечения слизистая носа будет высушиваться, появится ощущение зуда и жжения, а вместо желаемого лечебного эффекта у человека сформируется зависимость к таким каплям.

«Одно из самых распространенных осложнений при длительном применении сосудосуживающих средств от насморка — быстрое формирование стойкой зависимости. Развивается она из-за того, что сосуды привыкают сужаться только под действием препарата, а без него вновь расширяются, появляется отек и дыхание снова ухудшается. В итоге уже здоровый человек продолжает использовать лекарство, потому что без него не может полноценно дышать, — у него сформировался медикаментозный ринит», — предостерегла Горина.

Кроме того, основное действующее вещество сосудосуживающих капель и спреев попадает в общий кровоток. При их длительном применении в превышающем рекомендуемую дозировку объеме, развивается негативное влияние на ткани и органы. Например, у человека могут появиться артериальная гипертензия, одышка, головная боль или бессонница.

По словам врача, примерно на четвертый-пятый день при респираторной инфекции, когда дыхание носом восстанавливается, назальные сосудосуживающие средства необходимо полностью отменить. Отличной альтернативой им станут капли с другим действующим веществом, а также растворы для промывания носа. А вот от народных методов лечения, таких как закапывания в нос свекольного или лукового сока, рекомендуется воздержаться — эти процедуры могут спровоцировать ожог слизистой

При этом если зависимость от спреев и капель уже сформировалась, правильную тактику по избавлению от нее подскажет только врач. Для этого специалист может порекомендовать, например, короткий курс гормональных препаратов местного действия, усиленный физиотерапевтическими процедурами.

«Если назальные сосудосуживающие капли и спреи использовать правильно, то привыкания не будет. Зависимость проявляется, когда пациент пренебрегает инструкцией по применению, нарушает частоту и продолжительность терапии», — добавила Горина.

В сентябре врач-психотерапевт Михаил Гаврилов предупредил, что применение сосудосуживающих средств для носа небезопасно для сердечно-сосудистой системы и может привести к катастрофическим последствиям. По словам медика, опасность также представляет проглатывание таких капель — это может привести к спазмированию сосудов в органах желудочно-кишечного тракта, и, как следствие, нарушению пищеварения и усвоения.