Выпущенная 7 октября ракета ХАМАС попала по базе с ядерным оружием

Выпущенная 7 октября палестинским движением ХАМАС из сектора Газа по Израилю ракета попала по базе Сдот-Миха, на которой может храниться ядерное оружие. Об этом сообщила газета The New York Times в своей публикации от 4 декабря.

«Ракета, скорее всего, выпущенная боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября, поразила израильскую военную базу, где, по словам экспертов, базируются многие из ракет страны, несущих ядерное оружие», — говорится в публикации.

По оценкам главы программы ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, на базе Сдот-Миха хранится около 30 пусковых установок ракет «Иерихон». Согласно рассекреченным документам правительства США, они способны нести ядерные боеголовки.

В результате удара по базе образовался пожар, который даже смог приблизиться к хранилищам ракет, однако израильские вооружения повреждены не были. В материале газеты говорится, что визуальное изучение спутниковых снимков военного объекта Израиля показало, что ракеты, вероятно, хранятся в отдельном месте вдали от базы.

В публикации уточнили, что представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказался комментировать расследование газеты, однако спутниковые снимки показали, что Тель-Авив серьезно отнесся к угрозе повреждения ракет «Иерихон». После обстрела 7 октября вокруг военных позиций вблизи места падения ракеты были созданы земляные насыпи и построены заграждения для защиты от шрапнели и осколков взрывной волны.

В начале ноября министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта. Власти и израильские политики осудили чиновника за высказывание.

6 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США также считают «абсолютно неприемлемым» заявление Элияху о ядерном оружии. Он подчеркнул, что Вашингтон призывает все стороны воздерживаться от «разжигающей ненависть риторики», которая создает дополнительную напряженность.

Позднее, 15 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством. Президент Турции указал на то, что Израиль обладает ядерным оружием, однако может потерять всё из-за угроз его применением. Он также обвинил Израиль во лжи, заявив, что руководство страны не желает признать, что у него есть ядерное оружие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.