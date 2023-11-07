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Захарова прокомментировала слова израильского чиновника о ядерном оружии

Захарова: заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов
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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Заявление министра Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа вызывает много вопросов. Об этом 7 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

«Это (заявление. — Ред.) вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один — получается, мы слышим официальное заявление о наличии (у Израиля. — Ред.) ядерного оружия?» — сказала она.

Захарова подчеркнула, что на слова израильского чиновника должны были отреагировать международные организации, однако этого не произошло.

«<...> где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» — спросила представитель МИД.

Также Захарова добавила, что израильский посол в Москве Александр Бен Цви был проинформирован о недопустимости официальных заявлений Израиля в отношении России.

«То, что касается заявлений, которые делают израильские официальные представители в отношении России, — это недопустимо», — подчеркнула она.

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Ранее, 2 ноября, постпреда РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у Израиля давно нет права на самооборону в нынешнем конфликте, поскольку он является оккупирующей державой. В ответ на заявление постпреда РФ при ООН израильский представитель Гилад Эрдан интервью изданию Ynet сказал, что Россия является последней страной, которая может учить Израиль международному праву.

Также в начале ноября министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта. Власти и израильские политики осудили чиновника за высказывание.

6 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США считают «абсолютно неприемлемым» заявление Элияху о ядерном оружии. Он подчеркнул, что Вашингтон призывает все стороны воздерживаться от «разжигающей ненависть риторики», которая создает дополнительную напряженность.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадали более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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