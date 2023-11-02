Небензя призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить кровопролитие

Россия призывает остановить палестино-израильский конфликт, поскольку каждый день военных действий приносит всё новые и новые жертвы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной cпецсессии Генеральной Ассамблеи ООН. Видеозапись его речи выложена в Telegram-канале постпредства в четверг, 2 ноября.

«Мы призываем противоборствующие стороны немедленно остановить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением, в том числе над скорейшим освобождением заложников», — заявил Небензя.

По его словам, такой путь неизбежен. Рано или поздно всем участникам конфликта придется задуматься над решением проблемы через переговоры, однако каждый день промедления уносит с собой жизни невинных людей.

Кроме того, как считает Небензя, у Израиля давно нет права на самооборону в нынешнем конфликте, поскольку он является оккупирующей державой. Такой вывод следует из заключения, сделанного Международным судом ООН еще в 2004 году. Постпред подчеркнул, что это не означает, будто Иерусалим не имеет права на обеспечение своей безопасности.

«Она (Безопасность. — Ред.) может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций Совета Безопасности ООН. Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором. Но боритесь с террористами, не с мирным населением. В противном случае вы сами встаете на сторону зла и действуете его же методами», — резюмировал он.

Ранее, 1 ноября, военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал планы США и Израиля по отправке миротворческих сил в сектор Газа. По его словам, мировое сообщество касательно вопроса палестино-израильского конфликта обсуждает что угодно, только не необходимость скорейшего прекращения огня.

Перед этим в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Израиль помимо обсуждения отправки миротворцев в сектор Газа также рассматривали варианты создания миротворческого контингента по образцу того, который контролировал соблюдение мирного договора между Израилем и Египтом в 1979 году, и постановку сектора Газа под временный контроль ООН.

До этого, 29 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия делает всё необходимое для деэскалации конфликта между Палестиной и Израилем.

25 октября стало известно, что СБ ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы не принятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Небензя выразил сожаления в связи с непринятием резолюции. По его словам, члены СБ не нашли смелость проявить стратегическую мудрость.

По поводу американского проекта резолюции, представленного также на заседании СБ ООН, постпред РФ при организации в тот же день заявил, что документ политизирован, он призван застолбить установки Вашингтона в регионе. По его словам, американский проект существенно уступает стандартам качества.

7 октября палестинское движение подвергло территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.