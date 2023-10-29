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Захарова заявила об усилиях РФ для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Захарова: Россия делает всё необходимое для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Россия делает всё необходимое для деэскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом 29 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Москва проводит политическую работу на международных площадках, включая ООН, чтобы проллобировать прекращение огня в зоне конфликта, прекращение насилия и в целом деэскалацию.

«Мы сделали всё для того, чтобы это приобрело обязательное качество для исполнения, поэтому разрабатывали, внесли вместе с нашими партнерами проект резолюции СБ ООН», — сказала Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Дипломат также напомнила, что именно США первые заблокировали российский проект из-за того, что в нем РФ призывала к прекращению огня и миру.

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25 октября стало известно, что СБ ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Небензя выразил сожаления в связи с непринятием резолюции. По его словам, члены СБ не нашли смелость проявить стратегическую мудрость.

По поводу американского проекта резолюции, представленного также на заседании СБ ООН, постпред РФ при организации заявил, что документ политизирован, он призван застолбить установки Вашингтона в регионе. По его словам, американский проект существенно уступает стандартам качества.

Позднее, 27 октября, Генассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались.

О возобладании здравого смысла в ГА ООН заявил 28 октября постпред России при Всемирной организации Василий Небензя.

Между тем Израиль отверг призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН и выразил намерение уничтожить палестинское движение ХАМАС. Кроме того, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан также выступил с утверждением, что Всемирная организация потеряла свою легитимность после принятия ГА ООН ближневосточной резолюции, отклонив в свою очередь поправку к ней с осуждением ХАМАС.

7 октября палестинское движение подвергло территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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