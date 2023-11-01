Реклама
Прямой эфир
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Происшествия
Вулкан Эбеко дважды выбросил в воздух пепел на высоту около 3 км
Мир
Госдеп США сообщил о грядущем визите Блинкена в страны Азии и Ближнего Востока
Сюжет:

Bloomberg сообщило о планах США и Израиля отправить миротворцев в Газу

0
Фото: Commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и Израиль обсуждают возможность отправки миротворческих сил в сектор Газа после ликвидации радикального движения ХАМАС. Об этом 1 ноября сообщило агентство Bloomberg.

«США и Израиль изучают варианты будущего сектора Газа, включая возможность создания многонациональных сил, которые могут привлечь американские войска, если израильским силам удастся вытеснить ХАМАС, говорят люди, знакомые с ситуацией», — говорится в сообщении.

Также обсуждаются варианты создания миротворческого контингента по образцу того, который контролировал соблюдение мирного договора между Израилем и Египтом в 1979 году, и постановка сектора Газа под временный контроль ООН.

Разговоры о будущем сектора Газа начались на фоне наземной операции Израиля в секторе Газа. Источники Bloomberg подчеркнули, что обсуждение идет на ранней стадии, так как ситуация в анклаве еще может сильно поменяться. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что США обсуждают будущее сектора Газа.

«Мы не можем вернуться к статус-кво, когда ХАМАС управляет сектором Газа. Мы также не можем допустить, и израильтяне сами начинают с этого предложения, чтобы Израиль управлял сектором Газа или контролировал его», — сказал он 31 октября в сенате США.

Помоги Ближнему своему: Пекин и Вашингтон обсудят войну Израиля и ХАМАС
Почему обострение ситуации бьет по интересам Китая и чего ждет от него американская сторона

13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявлял, что завершить конфликт на Ближнем Востоке возможно только путем создания двух государств. Он призвал западные страны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте. В этот же день Эрдоган распорядился отправить первую партию гуманитарной помощи для сектора Газа через Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023