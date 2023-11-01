Bloomberg сообщило о планах США и Израиля отправить миротворцев в Газу
США и Израиль обсуждают возможность отправки миротворческих сил в сектор Газа после ликвидации радикального движения ХАМАС. Об этом 1 ноября сообщило агентство Bloomberg.
«США и Израиль изучают варианты будущего сектора Газа, включая возможность создания многонациональных сил, которые могут привлечь американские войска, если израильским силам удастся вытеснить ХАМАС, говорят люди, знакомые с ситуацией», — говорится в сообщении.
Также обсуждаются варианты создания миротворческого контингента по образцу того, который контролировал соблюдение мирного договора между Израилем и Египтом в 1979 году, и постановка сектора Газа под временный контроль ООН.
Разговоры о будущем сектора Газа начались на фоне наземной операции Израиля в секторе Газа. Источники Bloomberg подчеркнули, что обсуждение идет на ранней стадии, так как ситуация в анклаве еще может сильно поменяться. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что США обсуждают будущее сектора Газа.
«Мы не можем вернуться к статус-кво, когда ХАМАС управляет сектором Газа. Мы также не можем допустить, и израильтяне сами начинают с этого предложения, чтобы Израиль управлял сектором Газа или контролировал его», — сказал он 31 октября в сенате США.
13 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявлял, что завершить конфликт на Ближнем Востоке возможно только путем создания двух государств. Он призвал западные страны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте. В этот же день Эрдоган распорядился отправить первую партию гуманитарной помощи для сектора Газа через Египет.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.