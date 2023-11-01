Политолог прокомментировал планы США и Израиля отправить миротворцев в Газу

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с «Известиями» 1 ноября прокомментировал планы США и Израиля по отправке миротворческих сил в сектор Газа после вытеснения оттуда радикального палестинского движения ХАМАС.

По словам политолога, мировое сообщество активно уводит внимание от основной проблемы палестино-израильского конфликта — от прекращения огня, предлагая лишь поразмышлять, что может быть впоследствии и какие варианты лучше принять.

«Боевые действия не прекращены, люди гибнут. Сейчас никаких нет принципиальных подходов, связанных с переходом в политико-дипломатическую плоскость, идет только применение оружия. <...> Еще неизвестно, чем закончится этот конфликт, как он закончится. Вот тогда и будем рассматривать. А если он увеличится в географических границах, то какие будут варианты?» — отметил Кошкин.

Он также указал, что внимание СМИ не на конкретные предложения по прекращению конфликта, а на то, что будет уже после его завершения, может являться уловкой.

«Это дело, в принципе, хорошее. Но, чтобы акцентировать средства массовой информации всего мира именно на трех вариантах после того, как прекратится конфликт, но абсолютно и словом не обмолвится о том, как его сейчас прекратить, — мне кажется, это некая даже уловка», — резюмировал полковник в отставке.

Ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Израиль помимо обсуждения отправки миротворцев в сектор Газа также рассматривали варианты создания миротворческого контингента по образцу того, который контролировал соблюдение мирного договора между Израилем и Египтом в 1979 году, и постановку сектора Газа под временный контроль ООН.

До этого, 13 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что завершить конфликт на Ближнем Востоке возможно только путем создания двух государств. Он призвал западные страны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.