Еще не родившиеся дети погибших на СВО получат страховые выплаты

Правительство России одобрило законопроект, который распространяет выплаты по страховке в случае гибели участника специальной военной операции на еще не родившихся детей. Проект заключения кабмина есть в распоряжении «Известий». Такую информацию «Известиям» подтвердил и источник в аппарате правительства.

Сейчас в случае гибели участника спецоперации страховые выплаты в равных долях могут получить супруги, родители, усыновители, дедушки и бабушки (если воспитывали погибшего без родителей не менее трех лет), отчим или мачеха (в случае содержания не менее пяти лет), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие в детстве инвалидами, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно в вузе или колледже.

Если законопроект будет принят, вдова погибшего сможет получить страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка через несколько дней после его рождения.

Документ разработан в целях восстановления справедливости в отношении всех детей погибших, в том числе тех, кто еще не родился на момент гибели, рассказал «Известиям» первый замруководителя думской фракции единороссов Дмитрий Вяткин, который выступил одним из авторов законопроекта.

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Одним больше: еще не родившиеся дети погибших на СВО получат страховку