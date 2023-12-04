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В посольстве РФ назвали нагнетанием обстановки возможное закрытие границы Эстонией

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Фото: РИА Новости/Сергей Степанов
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Эстонские власти продолжают нагнетать обстановку, рассуждая на тему возможного закрытия границы с Россией. Об этом 4 декабря заявил «Известиям» временный поверенный в делах посольства РФ в Эстонии Ленар Салимуллин.

«Эстонские власти продолжают нагнетать обстановку, рассуждая на тему возможного закрытия границы с Россией. На сайте департамента полиции и пограничной охраны Эстонии опубликовано сообщение, в котором не исключается вероятность приостановки работы погранпереходов», — сказал он.

Салимуллин отметил, что по имеющимся сведениям у российского диппредставительства, информационные листовки с перепечаткой упомянутого уведомления выдаются эстонскими пограничниками выезжающим в РФ путешественникам.

В российском посольстве в Эстонии также обратили внимание на высказывания министра внутренних дел страны Лаури Ляэнеметса, который ранее заявил об отсутствии планов приостанавливать работу КПП на границе «в превентивном порядке». В диппредставительстве выразили надежду на то, что «здравый смысл возобладает».

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Ранее, 24 ноября, в Эстонии на пограничном пункте в Нарве были установлены дополнительные заграждения в рамках подготовки к закрытию перехода. В полиции заявили, что внимательно следят за тем, что происходит на границе, потому что Россия якобы осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии, «отправляя к эстонской границе людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз».

3 декабря департамент полиции и пограничной охраны Эстонии сообщил, что страна не впустит обратно тех, кто выехал в Россию, в случае закрытия границы. В полиции также отметили, что в последнее время стали фиксировать группы иностранцев на границе с РФ, которые не имеют права въезда в Европейский союз.

4 декабря замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Россия не получала от Эстонии никаких сообщений о возможном закрытии границы.

Эстонские власти намереваются закрыть их на фоне закрытия Финляндией КПП на границе с РФ. 23 ноября в финском правительстве проинформировали, что закрытие будет действовать месяц. Это решение власти объяснили тем, что российские пограничные власти якобы «допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда».

Укрепления на границе с Россией усиленно строит и Латвия. Там планируется привлечь армию в целях ускорения темпов строительства двух секций инфраструктуры безопасности на границе.

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